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熱身賽》獅洋投首局送8分 兄弟爽收首勝

2025/03/17 05:30

張士綸敲出20歲的「生日全壘打」，也是兄弟熱身賽首轟。（中信兄弟提供）張士綸敲出20歲的「生日全壘打」，也是兄弟熱身賽首轟。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中職公辦熱身賽昨上演去年台灣大賽對戰戲碼，中信兄弟靠統一獅蒙德茲控球暴走，猛灌熱身賽史上首局最多的8分，加上張士綸夯出20歲的「生日全壘打」，終場以13：8擊敗獅隊，熱身賽首勝開張。

張士綸20歲「生日全壘打」

張士綸前天賽後收到先發通知，向總教練平野惠一誓言拿出好表現，昨6局下逮中邱浩鈞142公里的內角直球，扛出右外野大牆外，這是他進職業後的第1發全壘打，更是熱身賽史上第1支「生日全壘打」，別具意義。

張士綸透露，王威晨前天就很好奇誰敲出中信熱身賽首轟，「後來他說，結果是最沒有預料到的人轟出來了（笑）。」他坦言，沒想到在生日開轟，當作老天爺給的機會，送給自己當生日禮物，「我想爭取開季一軍，表現給教練團看。」

平野惠一近期強調主力「高齡化」，期許張士綸成為在內野能威脅主力的存在，並表示，「機會不是用等待的，而是靠自己去抓住。」

連14顆壞球 蒙德茲慘烈初登板

台灣隊長陳傑憲熱身賽首度亮相，上場時獲得熱烈歡呼，雖然在意洲際中、右外野牆外影響打擊的「白色怪物」，最終仍繳出2支2，只是獅洋投蒙德茲有個慘烈的初登板，一度連續出現14顆壞球，總計31球僅9顆好球，沒解決任何打者狂掉7分。

昨聯盟舉辦「醫護感恩日」，吸引高達8870人進場，打破去年3月23日的7315人，寫下熱身賽史上室外球場最多觀眾紀錄。

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