本報現場見證 台灣殷雄第1球到最後1球

中日龍球團準備了過去陳偉殷登上中日龍雜誌的珍貴畫面。（特派記者倪婉君攝）

選名古屋引退 殷仔惜情

陳偉殷接受中日球團安排的獻花，還透露若重做一次選擇，仍會選擇從日職開始，而不是美職。（特派記者倪婉君攝）

從陳偉殷在2005年4月3日踏上名古屋巨蛋投手丘初投出生涯第1球，到2025年3月16日在這座球場投出象徵引退的最後1球，本報都到現場見證「台灣殷雄」的珍貴時刻，也都捕捉到殷仔雙親以子為榮的神情。

陳偉殷職棒生涯謝幕，雙親（見圖，特派記者倪婉君攝）和妻小也在場陪伴。

中日球團剪輯影片致敬

中日龍是殷仔的生涯起點，他昨談及為何回到名古屋巨蛋引退，「用台語來講，我是比較『惜情』的人，後來也跟中日球團表達想在這裡做引退，球團說當然沒問題，可以好好來規畫一下。」結果中日球團剪輯一段3分多鐘的影片在大螢幕向殷仔致敬，從他2004年簽約的青澀模樣開始，一下子帶領全場球迷進入時光隧道，氛氣熱烈感人。

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開始和最後 都有家人相伴

18歲的殷仔在雙親、哥姐和高中教頭蔡啟生等親友團到場加油下，對橫濱海灣星完成初登板，而39歲的殷雄則同樣在雙親見證下完成「最後一投」，身旁更多了妻子和兩個兒子陪伴。

殷仔在2009年投出億元男身價，該年8月4日對阪神投出生涯單場新高12K的無四死球完封勝，球季結束後以防禦率1.54收下央聯防禦王，隔年10月31日在「日本一」總冠軍賽第2戰奪生涯日本大賽首勝，這些輝煌時刻，本報也都在現場。

美、日通算96勝的殷仔在中日時期獲36勝，在名古屋巨蛋就收下18勝，他的生涯最後1勝是2021年4月29日，當時雖已身披阪神球衣，但地點同樣是在名古屋巨蛋，更加證明這座球場對他的特殊意義。

（特派記者倪婉君）

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