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TPBL》蔣淯安25分 轉隊首勝圓「夢」

2025/03/17 05:30

蔣淯安昨貢獻本季新高25分，率領夢想家擊敗戰神，也是轉隊後首勝。（夢想家提供）蔣淯安昨貢獻本季新高25分，率領夢想家擊敗戰神，也是轉隊後首勝。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕33歲控衛蔣淯安昨繳出傷癒回歸代表作，貢獻本季新高25分，率領福爾摩沙夢想家以97：95擊敗臺北台新戰神，終止近期2連敗，拜海神同日輸球之賜，以14勝10敗要回聯盟第2名，落後龍頭國王2場勝差。

回歸代表作 擊敗戰神

蔣淯安本季轉戰家鄉球隊夢想家，因膝蓋傷勢沒能趕上開季，去年復出首戰就又扭傷左腳踝，也讓他決定告別從學生時期就穿的14號，改披41號戰袍，希望扭轉運勢帶來新氣象。

蔣淯安本季前4場出賽球隊都告負，昨終於進帳轉隊首勝，也讓他賽後如釋重負表示，「這一勝很艱辛，又得來不易，畢竟是代表夢想家出賽的第一勝，很開心能贏下比賽。」

夢想家昨最多握有13分領先，末節被對手弭平差距，米勒倒數14秒外線破網幫助戰神追到95：95，接下來蔣淯安雖中距離出手未進，但高柏鎧補籃得手，夢想家以2分差驚險捍衛主場。

戰神吞4連敗 暫居第5

此役也是蔣淯安與林俊吉兩位主控本季首度同場先發，林俊吉攻下16分、5助攻，高柏鎧挹注14分、14籃板。戰神苦吞4連敗，暫居聯盟第5名，艾力克繳全隊最高24分，本土最佳是黃聰翰的11分。

努利轟44分 獅咬海神

新竹攻城獅昨靠努利轟出追平聯盟單場得分紀錄的44分，以116：103擊敗高雄海神，中斷對手3連勝。努利末節接管戰局，單節拿下21分，該節1人得分就超過海神全隊的20分，他感謝隊友為自己製造空檔，也希望接下來繼續執行教練團賽前設定的戰術，盡力贏得每場比賽，朝季後賽目標前進。

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