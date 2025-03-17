全英羽球賽》不敵石宇奇 李佳豪摘亞軍

李佳豪昨在全英公開賽摘下亞軍，仍締造個人生涯最佳紀錄。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中租球團的李佳豪昨在超級1000系列全英公開賽男單冠軍戰，雖然追回3個賽末點，最後仍以17：21、19：21不敵中國球王石宇奇，以亞軍作收，仍締造個人生涯最佳紀錄。

李佳豪面對石宇奇，開賽初在逆風的一邊，只可惜未能掌握優勢，個人失誤過多，拉鋸到中段後被石宇奇拉開差距，以17：21讓出首局。第二局換到順風面，一開始李佳豪就屢屢推長球出界陷入苦戰，重新調整後與石宇奇激戰連連，但關鍵時刻又連續失誤，被石宇奇率先拿下4個賽末點，李佳豪以亞軍作收。

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締造個人生涯最佳紀錄

25歲的李佳豪去年曾奪下高雄大師賽冠軍，另外在南韓公開賽以亞軍作收，但他這季打得有些掙扎，馬來西亞、印度公開賽、印尼大師賽都在首輪出局。李佳豪積極調整改變，這週在全英賽演出驚奇，一路解決香港李卓耀、日本好手田中湧士、西本拳太，4強戰逆轉法國好手拉尼耶，讓他成為繼周天成後，台灣第2位挺進全英決賽的男單選手，他也找回自信。

不僅如此，李佳豪以世界排名第22名挺進決賽，成為超級1000系列賽史上排名第5低的決賽選手，更是世界巡迴賽時代以來，全英賽決賽排名最低，演出驚奇，世界羽聯（BWF）官網甚至形容，這是近期全英賽爆出的最大冷門。

李佳豪將和世界球王石宇奇爭冠，兩人僅交手過一次，當時由對方拿下勝利。不過，石宇奇近況正好，這季他曾於1月的超級1000系列馬來西亞公開賽稱王，印尼大師賽也闖進4強，這週全英賽僅在4強賽和同胞李詩灃激戰3局，前3輪對手都是兩局打包。

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