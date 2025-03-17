PLG》洪楷傑開砲 轟炸鋼鐵人

勇士洪楷傑（中）昨貢獻21分，率隊逆轉高雄鋼鐵人。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦勇士昨靠威希攻下個人單場新高25分，加上洪楷傑貢獻5記三分彈拿21分，以115：106逆轉高雄鋼鐵人，進帳4連勝，暫居聯盟第3名，但與第2名的獵鷹只剩0.5場勝差。

飆5記三分彈 勇士逆轉

勇士前天擊敗獵鷹後取得聯盟最後一張季後賽門票，昨續在主場迎戰鋼鐵人，雖次節被對手打了40：29的猛烈攻勢、上半場打完陷入57：62落後，但易籃後洪楷傑單節飆進3顆三分球，幫助勇士要回領先，末節威希再拿12分助隊擴大優勢，加上老將蔡文誠穩定軍心，讓鋼鐵人苦吞11連敗。

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洪楷傑拿下本季次高21分，他表示，第三節成功把握空檔是擁有火燙手感的關鍵，雖然球隊已經晉級，但勝場數仍很重要，「如果有主場優勢，對我們也有幫助。」

鋼鐵人僅1勝 主帥扛責

鋼鐵人輸球後戰績1勝17敗，艾賽亞拿下全場最高37分，陶德27分有22分集中在第二節，追平聯盟單節得分紀錄，可惜仍無法幫助球隊搶下第2勝。

主帥邱大宗指出，季初就知道本季挑戰會很多，雖然已經無緣季後賽，但接下來的比賽仍會繼續努力，「輸球都怪我，我不怕吃苦，希望可以再贏球，一季只贏一場說不過去。」

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