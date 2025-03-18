晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

苦盡甘來遇見你！洋將飛馳、馬可加持 特攻5連勝

2025/03/18 05:30

中信特攻洋將飛馳（中）擁有歐洲亞得里亞海聯賽、土耳其聯賽經驗。（資料照）中信特攻洋將飛馳（中）擁有歐洲亞得里亞海聯賽、土耳其聯賽經驗。（資料照）

解約6洋將 終遇神隊友

〔記者盧養宣／台北報導〕中信特攻本季頻換洋將，陸續與6位外援解約，但在找來26歲美國籍後衛飛馳與32歲蒙特內哥羅籍大前鋒馬可後，戰績扶搖直上，兩人至今出賽5場球隊未嘗敗績，也讓特攻從原本排名倒數第2，現以12勝12敗暫居第4，再次凸顯合適的洋將對球隊戰績帶來的顯著影響。

馬可練球認真

樂與球迷互動

180公分的飛馳擁有歐洲亞得里亞海聯賽、土耳其聯賽經驗，身材不突出但爆發力十足，場均貢獻28.8分、7.2助攻、2.4抄截。208公分的長人馬可打過西班牙及中國聯賽，場均繳出23.6分、16籃板。

特攻總教練李逸驊表示，兩人來台後迅速融入球隊，除了練球認真，場下也與隊友相處融洽，馬可會與球迷互動，日前在主場勝利後更帶動場邊觀眾氣氛，至於飛馳的表現更超乎預期。

飛馳超乎預期

細膩度比影片好

李逸驊透露，當初從影片就看得出飛馳能力全面，來了之後發現細膩度比影片更好，「其實亞洲對他來說反而沒那麼好打，在歐洲守他的球員都超過190公分、有利他切入，但這裡防守者跟他身材較相似，可能會影響切入，不過他很快就做出變化，幾場後就適應了。」

球評：兩人有效釋放

射手端火力

球評林冠綸分析，特攻的球風需要大量持球的控衛，飛馳剛好解決林韋翰本季有傷在身的問題，且又具備攻擊能力，可以吸引協防或設定式防守。馬可籃下單打能力不錯，在內線攻擊時會讓對手防守內縮，兩人都能有效釋放射手端火力。

特攻本季場均得分86.6分在7隊敬陪末座，但失分87.8分也是全聯盟最少。林冠綸不諱言，新洋將總有蜜月期，但特攻強調防守，球隊本身體質良好，「特攻之前無法贏球是少了火力，新洋將可以幫他們得分、躋身強隊行列，連勝有一天會終止，但因為有很好的體質，要回到上半季一直輸球的狀態也不太可能。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中