苦盡甘來遇見你！洋將飛馳、馬可加持 特攻5連勝

中信特攻洋將飛馳（中）擁有歐洲亞得里亞海聯賽、土耳其聯賽經驗。（資料照）

解約6洋將 終遇神隊友

〔記者盧養宣／台北報導〕中信特攻本季頻換洋將，陸續與6位外援解約，但在找來26歲美國籍後衛飛馳與32歲蒙特內哥羅籍大前鋒馬可後，戰績扶搖直上，兩人至今出賽5場球隊未嘗敗績，也讓特攻從原本排名倒數第2，現以12勝12敗暫居第4，再次凸顯合適的洋將對球隊戰績帶來的顯著影響。

馬可練球認真

樂與球迷互動

180公分的飛馳擁有歐洲亞得里亞海聯賽、土耳其聯賽經驗，身材不突出但爆發力十足，場均貢獻28.8分、7.2助攻、2.4抄截。208公分的長人馬可打過西班牙及中國聯賽，場均繳出23.6分、16籃板。

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特攻總教練李逸驊表示，兩人來台後迅速融入球隊，除了練球認真，場下也與隊友相處融洽，馬可會與球迷互動，日前在主場勝利後更帶動場邊觀眾氣氛，至於飛馳的表現更超乎預期。

飛馳超乎預期

細膩度比影片好

李逸驊透露，當初從影片就看得出飛馳能力全面，來了之後發現細膩度比影片更好，「其實亞洲對他來說反而沒那麼好打，在歐洲守他的球員都超過190公分、有利他切入，但這裡防守者跟他身材較相似，可能會影響切入，不過他很快就做出變化，幾場後就適應了。」

球評：兩人有效釋放

射手端火力

球評林冠綸分析，特攻的球風需要大量持球的控衛，飛馳剛好解決林韋翰本季有傷在身的問題，且又具備攻擊能力，可以吸引協防或設定式防守。馬可籃下單打能力不錯，在內線攻擊時會讓對手防守內縮，兩人都能有效釋放射手端火力。

特攻本季場均得分86.6分在7隊敬陪末座，但失分87.8分也是全聯盟最少。林冠綸不諱言，新洋將總有蜜月期，但特攻強調防守，球隊本身體質良好，「特攻之前無法贏球是少了火力，新洋將可以幫他們得分、躋身強隊行列，連勝有一天會終止，但因為有很好的體質，要回到上半季一直輸球的狀態也不太可能。」

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