晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

找洋將 有時看運氣

2025/03/18 05:30

劉志威透露，就算與對方的合約都已談妥，洋將沒有搭上來台灣的班機前都無法放心。（資料照）劉志威透露，就算與對方的合約都已談妥，洋將沒有搭上來台灣的班機前都無法放心。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕中信特攻本季先後與浩勝、捷翼、葛瑞飛、銳尼、柯南、德芬6位洋將解約，終於找到最佳陣容，總經理劉志威指出，其實本季想找的洋將型態都很接近，但來了之後都與期待有落差，「我們希望他有3項武器，但來了之後就會發現前兩種能力還可以，就是少了第3項。」

全球聯賽多

難派球探了解

劉志威舉例，先前的後衛捷翼雖然也與飛馳一樣有進攻能力，但組織與控球能力較差，「雖然他身體條件不錯，但來了之後跟我們的期待有差距，也只能趕快做調整。」28歲美籍後衛捷翼僅為特攻出賽3場，場均24分、3.7助攻。

劉志威直言，能在這個時間點找到飛馳與馬可，多少有點運氣成分，「他們原本也都有合約在身，剛好分別有一些狀況離開原球隊。」

身兼中信兄弟領隊的劉志威指出，相較於棒球，籃球在世界各地聯賽相當多，除了洋將難有固定行情，也無法派球探親自到海外聯賽了解，在球隊多、市場複雜下，找尋籃球外援相對困難。

劉志威透露，就算與對方的合約都已談妥，洋將沒有搭上來台灣的班機前都無法放心，「例如可能會突然有黎巴嫩、西班牙，甚至是俄羅斯聯賽的球隊殺出來攔胡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中