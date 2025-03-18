劉志威透露，就算與對方的合約都已談妥，洋將沒有搭上來台灣的班機前都無法放心。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕中信特攻本季先後與浩勝、捷翼、葛瑞飛、銳尼、柯南、德芬6位洋將解約，終於找到最佳陣容，總經理劉志威指出，其實本季想找的洋將型態都很接近，但來了之後都與期待有落差，「我們希望他有3項武器，但來了之後就會發現前兩種能力還可以，就是少了第3項。」

全球聯賽多

難派球探了解

劉志威舉例，先前的後衛捷翼雖然也與飛馳一樣有進攻能力，但組織與控球能力較差，「雖然他身體條件不錯，但來了之後跟我們的期待有差距，也只能趕快做調整。」28歲美籍後衛捷翼僅為特攻出賽3場，場均24分、3.7助攻。

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劉志威直言，能在這個時間點找到飛馳與馬可，多少有點運氣成分，「他們原本也都有合約在身，剛好分別有一些狀況離開原球隊。」

身兼中信兄弟領隊的劉志威指出，相較於棒球，籃球在世界各地聯賽相當多，除了洋將難有固定行情，也無法派球探親自到海外聯賽了解，在球隊多、市場複雜下，找尋籃球外援相對困難。

劉志威透露，就算與對方的合約都已談妥，洋將沒有搭上來台灣的班機前都無法放心，「例如可能會突然有黎巴嫩、西班牙，甚至是俄羅斯聯賽的球隊殺出來攔胡。」

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