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洋將月薪上限2萬美元 休賽季再討論？

2025/03/18 05:30

中信特攻洋將馬可（中）加盟後，幫助球隊得分贏球，也會與球迷互動。（資料照）中信特攻洋將馬可（中）加盟後，幫助球隊得分贏球，也會與球迷互動。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕洋將表現與職籃球隊戰績息息相關，找到合適的洋將是各隊總管的課題，TPBL首季訂定洋將每月薪資上限2萬美元規定，曾引發不少討論，此規定實行至今，球界人士也看法各異。

中信特攻總經理劉志威指出，聯盟一定會愈來愈開放，畢竟球迷都想要看精彩的比賽，相信聯盟會持續調整規定，但薪資並非決定洋將加盟的唯一因素，還必須考量年紀、市場與生涯延續性等等，有些洋將就算出再高的價碼，都不一定願意來台。

台新戰神：

好洋將可遇不可求

台新戰神開季曾面臨4連敗，當時找來麥卡倫和艾力克兩位新洋將後，一度幫助戰績止跌回升，總經理林祐廷直言，洋將影響球隊勝負程度超過5成，但好的洋將可遇不可求。

至於薪資上限是否需要調整，林祐廷回應，自己的立場是配合其他球團，「聯盟休賽季一定會再進行討論，無論是2萬、5萬、10萬美元，大家取得共識、公平即可。」

單月2萬美元的薪資上限被部分球迷認為無法再吸引NBA等級球星來台，難再複製雲豹過去找來霍華德與卡森斯時掀起的旋風。球評林冠綸則認為，大咖球星雖能帶來短暫票房效益，「對球隊的體質未必是好事，而現在退役球星能一來就影響全台灣票房的，應該很少。」

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