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李東洺延續WBCQ強度 富邦完封味全

2025/03/18 05:30

李東洺先發3局無失分，聯手6投助富邦完封味全，以6：0獲勝。 （富邦悍將提供）李東洺先發3局無失分，聯手6投助富邦完封味全，以6：0獲勝。 （富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／斗六報導〕富邦悍將昨在公辦熱身賽以「主隊」身分前進味全龍大本營斗六球場，經典賽資格賽國手李東洺先發3局無失分，和後援投手群合力封鎖龍隊打線，終場6：0獲勝。

先發3局無失分 花掉44球

在二壘手李宗賢2局上美技守備策動雙殺協助下，李東洺3局僅用44球完成教練設定任務，被擊出3安打，四壞和保送各1次。龍隊洋投伍鐸首度在公辦熱身賽先發，2局下被連4打席敲安狙擊失2分。

7投合力封鎖龍隊打線

李東洺退場後，接手的游霆崴、廖任磊、范柏絜、林旺熙、富藍戈和曾峻岳，各投1局無失分，合力完封鎖龍隊。

富邦教練團今年有意讓李東洺以先發角色調整，總教練陳金鋒說：「之前他的身體強度還不夠，但慢慢在進步。被國家隊選上，對他也是很好的經驗，體驗過高張力比賽，信心和成熟度都會提升。」

李東洺說，昨主要測試春訓期間練的球路，用球數稍微有點多，也被擊出幾支安打，感謝隊友守備相挺。他坦言，經典賽資格賽期間，和幾位旅外選手相比，自己狀態還不是最好，「那時候像是才剛開機，現在有點熱機完的感覺。往年教練安排我先發，但常常春訓到一半身體就出狀況，今年的目標是完整、健康的春訓。」

李東洺也說，球隊內部競爭激烈，隊友也都很有實力。對於先發角色，他說：「有機會就好好把握，但不會強求勝投數，希望能多負擔局數，讓中繼後援的隊友不用太辛苦。」

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