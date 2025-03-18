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洲際球場白色怪物吃球 將改深藍色

2025/03/18 05:30

洲際棒球場旁的大型商城，影響打者範圍的外牆及窗戶玻璃將調整成深藍色。 （資料照）洲際棒球場旁的大型商城，影響打者範圍的外牆及窗戶玻璃將調整成深藍色。 （資料照）

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中洲際棒球場旁興建中的大型商城「漢神洲際購物中心」預計今年完工，近日商場外牆及玻璃反光，引起包括陳傑憲等球員反映，影響球員打擊視線，台中市運動局指出，已請業者須在四月前以增設帷幕及後續將外牆、玻璃調整為深藍色等改善反光情況，避免影響賽事進行。

漢神洲際購物中心基地位於洲際棒球場中右外野看台後方，2021年動工，預計今年完工，商城尚在進行外牆及主體工程施工，近日中職在洲際棒球場舉辦公辦熱身賽，球員陸續反映購物中心白色、金黃色外牆以及玻璃窗，遇有陽光時會形成反光，嚴重影響打者視覺。

台中市運動局長游志祥指出，購物中心規劃案送審時，即有要求不能影響洲際棒球場球賽及打擊，針對購物商場的白色外牆，對球賽防守者而言因是背對牆面影響不大，但因打擊者會正對建物牆面，在收到球員及球團反映有外牆反光恐影響打者疑慮後，已立即要求施工單位及業者進行調整。

運動局指出，經施工團隊與中信球團研商後取得共識，近期將於外野「打者之眼」後方的工地範圍內增設長約40公尺、高約21公尺的帷幕，以免影響打擊視角。

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