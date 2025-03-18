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銳歐換角色 期待先發初登板

2025/03/18 05:30

悍將新同學銳歐今年將轉任先發。（富邦悍將提供）悍將新同學銳歐今年將轉任先發。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／斗六報導〕中職今年多位熟面孔洋投轉隊發展，渴望先發機會的前味全龍銳歐，在去年留下聯盟投手最多63場出賽、1.17防禦率的亮眼數據後，今年轉戰富邦悍將。昨銳歐隨隊牛棚，他笑說，很期待自己身披新東家球衣的初登板。

中職2025各隊洋將名單中職2025各隊洋將名單

已調好時差 昨隨悍將牛棚

銳歐說，很開心能夠再回台灣，身體狀況調整不錯，也已經適應時差。休賽季期間，銳歐還參與經典賽資格賽哥倫比亞隊，幫助哥倫比亞取得經典賽正賽資格。銳歐透露，他本就不是喜歡休息的選手，即使是10、11月賽季結束後，他仍維持一週兩次投球訓練。

去年投出不凡賽季，銳歐今年將轉任先發，他說：「先發場次之間的調整節奏比較固定，當一個先發投手，不僅是在場上讓球迷看到而已，場次之間的調整也很重要。」

銳歐說，去年雖是出色的一季，但他不希望拘泥過去。至於今年面對老東家味全，銳歐認為並無不同，他會專注在自己身上。

龍隊洋投群中，新洋投鑀龍去年效力富邦時譯名是「藍力」，被預期能同時支援先發、後援，有機會類似銳歐去年角色。龍隊總教練葉君璋說，鑀龍的角色仍要視其他本土投手成長狀況而定，若主力牛棚陳冠偉、林凱威開季狀況還未達百分百，則勢必可能要起用鑀龍支援牛棚。

台鋼簽日籍投手櫻井周斗

台鋼雄鷹昨天宣布，簽下來台測試的日籍投手櫻井周斗，陣中洋將增至7名，是6隊最多，合計中職開季將有33名洋將。

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