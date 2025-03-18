大聯盟東京開幕戰 今上演日投大對決

小熊由今永昇太先發。（美聯社）

山本由伸對上今永昇太

道奇和小熊今起海外開幕2連戰，道奇推派山本由伸擔任首戰先發。（路透）

〔記者吳清正／綜合報導〕道奇和小熊的海外開幕2連戰今天起在東京巨蛋開打，首戰由山本由伸和今永昇太先發，形成日本投手大對決。不過，道奇大谷翔平、佛里曼和貝茲的MVP連線將3缺1，貝茲因身體不適確定無法參賽，可能會提前返回美國。

山本與今永是贏得2023年經典賽冠軍的日本武土隊隊友，當年季後同時申請入札轉戰大聯盟，如今回到日本對決，山本表示：「在東京這樣的舞台上，兩名日本投手同場較勁是不可置信的難得機會，我會全力表現。」

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第2戰道奇將由另一日本投手佐佐木朗希對決小熊史帝爾，小熊還有外野手鈴木誠也來自日本，除了5名日本選手，道奇前3棒的MVP連線原本也是日本球迷注目的焦點。不過，道奇總教練羅伯斯昨表示，貝茲因生病確定缺席，並透露他因這場病瘦了將近15磅（6.8公斤）。

道奇MVP連線3缺1

貝茲在飛往日本前的最後一場熱身賽就因病缺席，到東京後的兩場熱身賽也都無法打，道奇球團表示，沒想到貝茲的病會拖這麼久，否則不會讓他飛日本，考慮讓他先返美，可以有更多的時間在熟悉的環境休養。

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