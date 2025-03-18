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「兄弟」3進總統府 平野今寫一紀錄

2025/03/18 05:30

中信兄弟啦啦隊日籍團員菊池桃子（中）與韓籍成員邊荷律（右）、李丹妃（左）合影。（記者王藝菘攝）中信兄弟啦啦隊日籍團員菊池桃子（中）與韓籍成員邊荷律（右）、李丹妃（左）合影。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正、徐正揚／台北報導〕賴清德總統今天上午將在總統府接見贏得2024年中職總冠軍的中信兄弟，中信成為第1支三度前進總統府的球隊，總教練平野惠一則成為史上第1個獲得台灣總統接見的外籍教頭。

首位獲總統接見外籍教頭

前總統蔡英文於2018年建立總統接見前一年度中職統冠軍球隊的傳統，第1支前進總統府的是Lamigo桃猿，雖然Lamigo從2017年到19年創下3連霸，但是2020年受到武漢肺炎疫情影響，蔡總統取消接見中職總冠軍球隊，而中信曾獲得2021、22年總冠軍，連續兩年前進總統府已追平Lamigo的紀錄，今年再成為第1支三度獲得總統接見的球隊。

平野是1996年的統一獅大石彌太郎之後，28年來第1個贏得總冠軍的外籍總教練，成為獲得台灣總統接見的第1人，對於目標不只要拿冠軍、更要提升台灣整體棒球水準的平野而言，可說是實至名歸。

賴總統今天將和同樣熱愛棒球的蕭美琴副總統一起接見中信，除了教練團和球員，球團人員和啦啦隊女孩也將前進總統府共享榮耀。

啦啦隊達33成員 各隊最多

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters昨公布新球季陣容，不僅與韓籍成員李丹妃、邊荷律續約，還網羅前日職讀賣巨人隊啦啦隊長菊池桃子，加上7位練習生全數轉正，成員多達33位高居各隊之冠。

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