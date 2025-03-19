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亞洲盃資格賽附加賽》我今戰關島 劉錚帶傷效命

2025/03/19 05:30

台灣男籃16人名單台灣男籃16人名單

左腳踝扭傷仍請纓

亞洲盃男籃資格賽附加賽今晚在天母體育館登場，台灣隊先迎戰關島力拚拿下外卡資格。（記者林正堃攝）亞洲盃男籃資格賽附加賽今晚在天母體育館登場，台灣隊先迎戰關島力拚拿下外卡資格。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕亞洲盃男籃資格賽附加賽今晚7點於天母體育館登場，地主台灣隊將由劉錚、陳盈駿、林庭謙、阿巴西等旅外球員攜手迎戰關島，最大焦點是劉錚前晚意外受傷，他仍想帶傷上陣，為團隊注入強心針。

台灣隊主力小前鋒劉錚前晚意外扭傷左腳踝，但仍想帶傷上陣，為團隊注入強心針。（記者林正堃攝）台灣隊主力小前鋒劉錚前晚意外扭傷左腳踝，但仍想帶傷上陣，為團隊注入強心針。（記者林正堃攝）

這次附加賽台灣獲主辦權，首場對陣關島，週五再戰泰國，想前進亞洲盃就必須取得前兩名。最難能可貴是在職業賽季期間，劉錚、陳盈駿、林庭謙、阿巴西都返台相挺，再加上經驗豐富的胡瓏貿歸隊，以及歸化洋將高柏鎧坐鎮禁區，也被視為「最強台灣隊」！

總教練圖齊相當感謝球員願意參加集訓，明白賽季期間大家多少都有傷勢問題，他和教練團會盡力提供協助，同時也有針對關島、泰國制定戰術，「我們上次在主場打敗菲律賓，我相當感謝台灣球迷的支持，也期待今晚球迷能再次進場為大家加油。」

預期2場比賽都上陣

最資深的34歲劉錚效力中國CBA上海隊，前晚比賽開賽不久就踩到裁判的腳，造成左腳踝扭傷。劉錚昨一飛抵台灣就直奔輔大醫院檢查及治療，經檢查後，左腳踝韌帶有受損，已先注射高濃度葡萄糖水，因打完針有痠痛，昨未下場訓練。他表示，傷勢問題不大，預期兩場比賽都會打，「我很想打，所以才會回來！」圖齊昨見到劉錚隨即獻上擁抱，相當感謝劉錚願意參賽。

台灣在2021年亞洲盃附加賽對上關島取得2連勝，而關島相當仰賴先發球員，當中最要注意是38歲的歸化洋將威斯利，他在第三階段資格賽對中國曾進帳32分，威力不容小覷，另外後衛羅斯目前效力TPBL桃園雲豹也需提防。

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