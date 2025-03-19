亞洲盃資格賽附加賽》 陳盈駿、胡瓏貿回歸 士氣大振

陳盈駿（記者林正堃攝）

台灣隊後場及禁區添幫手

高錦瑋（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣隊主控陳盈駿和高雄海神一哥胡瓏貿上一階段資格賽皆因傷缺席，這次雙雙回歸，分別坐鎮後場和禁區，兩人都期盼為國家隊盡一份力，朝會內賽前進。

胡瓏貿（記者林正堃攝）

31歲的陳盈駿近年為台灣隊主力控球，若沒傷勢幾乎是不動先發，但他在1月CBA比賽中腳踝受傷，上階段資格賽評估後辭退。不過，這次附加賽攸關台灣隊能否前進亞洲盃，陳盈駿表示，很想盡一份心力，即便時間倉促一點，但他認為，大家都有一定默契也都和圖齊教練合作過，默契沒有太大問題。

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上一階段因肩傷缺席的胡瓏貿，這次歸隊被賦予防守重任，他透露，教練希望他看守關島38歲的歸化洋將威斯利，雙方在2021年亞洲盃資格賽附加賽曾對位；另外他點名，台啤雲豹洋將羅斯也是需嚴加提防的對象，身材精實的他，實力不容輕忽。

胡瓏貿過去兩度和關島交手，他說：「關島主力得分點比較明顯，只要能夠守下來，我們就有機會。」他認為，即便台灣隊的身材較為矮小，但相對年輕，要跑起來展現速度上的優勢，「另一課題是籃板的掌握，這次除了高柏鎧，我們內線相對薄弱一些，衝搶籃板要更積極。」

至於台啤雲豹主控高錦瑋近期為國家隊班底，但上週他在和新竹攻城獅一戰中，因腳踝、膝蓋傷勢臨時缺陣。原本傳出小高再戰台灣隊機率不高，但他為國效力的意願強烈，雲豹球團也尊重他的決定，協助他積極治療，經醫師評估後確定能出賽。

帶傷出征意願強 高錦瑋︰這是榮譽

即便在雲豹平均出賽時間長達41分鐘，還有傷勢出現，高錦瑋仍義不容辭接受國家隊徵召，他說：「這是一種榮譽。」昨他也親自表示，是有點疲勞，但身體狀況沒有問題，希望能好好發揮。

同樣來自能仁家商的學長陳盈駿對高錦瑋讚譽有加，「我對他是高度肯定，不只是因為他是我學弟，他是訓練很認真、刻苦的球員，我對他的期望很高。」這次在國家隊合作，又是同樣位置，陳盈駿形容，彼此可以互相學習、競爭，「這是促進我們一起進步的方式。」

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