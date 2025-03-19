洛城奧運將納拳擊 台將利多

我國拳擊女將林郁婷（左）在巴黎奧運獲得金牌。（資料照）

林郁婷等上屆獲1金2銅

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國際奧會（IOC）執行委員會已提議，把拳擊納入2028年洛杉磯奧運，預計本週希臘會議拍板定案，我國拳擊協會樂觀其成，尤其林郁婷等女將上屆巴黎奧運打下1金2銅，下屆仍有機會爭取獎牌。

「這當然是好消息，對拳擊運動推廣發展有幫助。」拳協秘書長彭俊銘表示，今年2月IOC宣布承認全新的國際組織「世界拳擊聯盟（World Boxing）」，應是洛城奧運將把拳擊列為正式競賽種類的關鍵，「協會一直積極與WB保持聯繫，選手們未來也都以WB賽事為主，專心以戰養戰，開始為下屆奧運做準備。」

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WB取代IBA應是關鍵

2023年成立的世界拳擊聯盟，包括台灣在內目前擁有84個會員國，已取代貪腐失能的國際拳擊總會（IBA）。彭俊銘指出，3月初在保加利亞調整量級都奪冠的吳詩儀、陳念琴，月底就將遠征巴西阿瓜蘇，參與WB今年首項賽事；至於巴黎奧運勇奪金牌的林郁婷，近來結束中國雲南移訓之後，與教練另有規劃安排。

2019年IBA因管理、財務、裁判和道德問題遭暫時停權，IOC過去兩屆奧運都負責拳擊賽事，由於未能改革，俄國主導的IBA 在2023年6月被撤銷承認；去年巴黎奧運期間，IOC與IBA還因阿爾及利亞凱莉芙、林郁婷這兩位拳擊女將的參賽問題爆發衝突。

儘管洛城奧運在2022年公布的初步運動種類，並未列入拳擊，隨著WB取代IBA獲得IOC認可，總算可望續留五環殿堂，這對台將也是利多。

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