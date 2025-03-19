晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黃衫軍座上賓 總統做足表情管理

2025/03/19 05:30

中職總冠軍中信兄弟昨獲邀進總統府，總統賴清德（右二）與副總統蕭美琴（右一）逐一向教練、球員握手致意。（中信兄弟提供）中職總冠軍中信兄弟昨獲邀進總統府，總統賴清德（右二）與副總統蕭美琴（右一）逐一向教練、球員握手致意。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕賴清德總統於任內首次接見中職總冠軍隊，身為統一獅迷的他大方恭喜中信兄弟之餘仍難掩遺憾，還被中職會長蔡其昌代替球迷追問「紅色帽Ｔ什麼時候要賣？」，稍後更在社群發文自嘲「今天在總統府接見中信兄弟，我的表情管理應該還行吧？」

蔡其昌（中信兄弟提供）蔡其昌（中信兄弟提供）

中職總冠軍福利

兄弟3進總統府

賴總統指出，中信兄弟去年在台灣大賽擊敗統一獅拿到總冠軍，雖然他是獅迷仍要表達恭喜與欽佩，感謝陪同出席的蔡其昌在任內完成爭取職棒球團得到國家稅負減免、讓球迷走進球場、職棒球隊增為6隊等三項重要使命，稱讚他是有史以來表現最好的中職會長。

蔡其昌表示，很高興再次帶領冠軍隊來總統府，總統雖很熱情歡迎大家，但與副總統的心中難免有點小遺憾，「這裡號稱是獅迷大本營，總統和副總統都是獅迷，棒球迷永遠都會有遺憾，相信兩人的遺憾將是統一獅今年的最佳動力。」

會長獲讚揚

立刻為球迷謀福利

賴總統於小年夜發表任內首次農曆新年談話，身穿Team Taiwan紅色帽Ｔ是中職授權總統府的客製化聯名款，鑒於球迷詢問度極高，總統府計畫與中職擇期量產，蔡其昌昨穿同款黑色帽Ｔ出席提醒總統：「紅色帽Ｔ只有總統和副總統有，球迷都很關心什麼時候要賣？」

中信兄弟成為第1支三度獲得總統接見的球隊，總教練平野惠一成為中職第1位獲得總統接見的外籍總教練，他認為，不論是外籍總教練的身分，或是被賦予致詞的重任，對他都是很光榮的事，「準備講稿其實沒花很久時間，本來是想即興發揮，考量自己講日文，翻譯成中文需要時間，還是決定照講稿進行。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中