黃衫軍座上賓 總統做足表情管理

中職總冠軍中信兄弟昨獲邀進總統府，總統賴清德（右二）與副總統蕭美琴（右一）逐一向教練、球員握手致意。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕賴清德總統於任內首次接見中職總冠軍隊，身為統一獅迷的他大方恭喜中信兄弟之餘仍難掩遺憾，還被中職會長蔡其昌代替球迷追問「紅色帽Ｔ什麼時候要賣？」，稍後更在社群發文自嘲「今天在總統府接見中信兄弟，我的表情管理應該還行吧？」

蔡其昌（中信兄弟提供）

中職總冠軍福利

兄弟3進總統府

賴總統指出，中信兄弟去年在台灣大賽擊敗統一獅拿到總冠軍，雖然他是獅迷仍要表達恭喜與欽佩，感謝陪同出席的蔡其昌在任內完成爭取職棒球團得到國家稅負減免、讓球迷走進球場、職棒球隊增為6隊等三項重要使命，稱讚他是有史以來表現最好的中職會長。

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蔡其昌表示，很高興再次帶領冠軍隊來總統府，總統雖很熱情歡迎大家，但與副總統的心中難免有點小遺憾，「這裡號稱是獅迷大本營，總統和副總統都是獅迷，棒球迷永遠都會有遺憾，相信兩人的遺憾將是統一獅今年的最佳動力。」

會長獲讚揚

立刻為球迷謀福利

賴總統於小年夜發表任內首次農曆新年談話，身穿Team Taiwan紅色帽Ｔ是中職授權總統府的客製化聯名款，鑒於球迷詢問度極高，總統府計畫與中職擇期量產，蔡其昌昨穿同款黑色帽Ｔ出席提醒總統：「紅色帽Ｔ只有總統和副總統有，球迷都很關心什麼時候要賣？」

中信兄弟成為第1支三度獲得總統接見的球隊，總教練平野惠一成為中職第1位獲得總統接見的外籍總教練，他認為，不論是外籍總教練的身分，或是被賦予致詞的重任，對他都是很光榮的事，「準備講稿其實沒花很久時間，本來是想即興發揮，考量自己講日文，翻譯成中文需要時間，還是決定照講稿進行。」

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