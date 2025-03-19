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幾刷總統府? 江坤宇差點集滿6次

2025/03/19 05:30

張志豪首次隨隊進總統府。（中信兄弟提供）張志豪首次隨隊進總統府。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕24歲的江坤宇今年將展開生涯第7個球季，卻已經五度進總統府接受表揚，不禁笑說「都知道廁所在哪裡了」，他表示，可以進總統府是不容易的事，每次來的心情都很好，再多來幾次都不會膩，目標是繼續堆高次數。

江坤宇5度進總統府接受表揚。（中信兄弟提供）江坤宇5度進總統府接受表揚。（中信兄弟提供）

江坤宇高中時期於2016、2018年隨台灣隊前往總統府，2021-22年中信兄弟締造二連霸，他連續2年隨隊接受總統接見，昨天因為中信4年內3次奪冠讓他第5次進入總統府，若非去年12強奪冠後已經安排旅遊行程錯過總統接見台灣隊，10年內6次踏進總統府會更誇張。

賴清德總統在致詞時特別點名江坤宇「我很喜歡看他打球，聽說綽號是『小可愛』，但我知道他上場就很可怕，他的守備非常出色，打擊也很棒」，江坤宇指出，能被總統接見不是容易的事，每次來總統府的心情都很好，「這裡再多來幾次都不會膩，有位熱愛棒球的總統是很幸福的事。」

38歲張志豪 解鎖人生成就

張志豪效力中信兄弟雖長達16年，2021-22年二連霸期間因為開刀、確診都沒進入台灣大賽名單，致使兩度錯過總統接見，已經38歲的他昨天首次隨隊進入總統府，他表示，之前看到隊友能去總統府讓他非常羨慕，這次總算有機會來，終於解鎖人生一項成就。

張志豪指出，不僅在「7年6亞」時期他沒機會，過去代表台灣打國際賽也沒能被總統接見，因為是第1次來特地參觀一下，覺得總統府是需要保持嚴肅的地方，在非常正式的場合不能亂開玩笑，「大家還互相提醒，不能睡覺，要撐一下，安靜地聽總統講話。」

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