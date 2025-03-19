快板陳克羿好投 先發輪值加分

猿隊陳克羿加速投球節奏，熱身賽首戰成效不錯。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕統一獅、樂天桃猿昨公辦熱身賽交手，雙方形成投手戰，桃猿陳克羿先發4局用55球，被擊出3安打、三振和四壞球各1次，無失分，幫助球隊2：1險勝，自己備戰開季也有好的開始。

面對獅隊洋投梅賽斯，陳晨威、廖健富首局安打串聯幫助樂天桃猿先馳得點，2局陳晨威的長打又幫球隊添分數。陳晨威單場猛打賞，廖健富則擊出勝利打點且單場雙安。猿隊後援投手群表現出色，陳柏豪把關第9局，被邱智呈擊出帶有1分打點安打，但守住領先。

請繼續往下閱讀...

有樣學樣新洋投 一次就上手

陳克羿公辦熱身賽首戰就有好表現，桃猿總教練古久保健二表示，投手教練川岸強有提供建議給陳克羿，並協助他調整節奏，此役不僅節奏不錯，控球也表現穩健。

對於陳克羿是否開幕就進入先發輪值，古久保說：「以這場比賽表現來看，非常有機會。希望他不要忘記這場比賽的改變，帶著自信心上場。」

陳克羿透露，川岸強教練的建議是加快投球節奏，「球隊新洋投波賽樂的節奏很快，前一天我投牛棚時，教練建議我學習他。以前自己每球之間會想很多，導致保送多，昨第一次嘗試加快節奏，覺得效果不錯。」

陳克羿昨首局首打席被邱智呈敲安後，面對陳鏞基的滾地球，他自己策動雙殺，讓後續陳傑憲的二壘打沒有造成失分傷害。陳克羿坦言，投球節奏加快後，對自己跟隊友的守備也有正面影響，接下來應該會繼續嘗試這樣的節奏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法