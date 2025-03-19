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大谷聯手山本 東蛋變道奇主場

2025/03/19 05:30

日本球迷穿戴道奇周邊商品進場，力挺大谷翔平。（美聯社）日本球迷穿戴道奇周邊商品進場，力挺大谷翔平。（美聯社）

遭小熊今永封鎖4局

大谷翔平在大聯盟東京開幕戰敲出雙安，還跑回道奇超前分。 （美聯社）大谷翔平在大聯盟東京開幕戰敲出雙安，還跑回道奇超前分。 （美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕2025年大聯盟海外開幕戰昨天在東京巨蛋開打，前4局被小熊先發投手今永昇太完全壓制的道奇，掌握換投契機，第5局大谷翔平率先安打，帶動連得3分的攻勢，4：1逆轉擊敗小熊，今晚兩隊再戰一場。

道奇沒有人能從今永手中擊出安打，去年對戰5打數摃龜的大谷，今年首戰仍然無法突破今永的封鎖，2打數分別打成滾地球和飛球出局。

大谷5局帶起反攻氣勢

今永雖然投出4次四壞球，第2局更是一上場就連投2次保送，道奇後續3棒連推進都沒有，小熊則在第2局靠著史萬森和阿瑪亞的安打先馳得點。

第5局小熊起用布朗中繼，道奇先靠著四壞球上壘，大谷和艾德曼連續安打攻下追平分，大谷靠著失誤跑回超前分，史密斯安打再下一城，道奇隊3：1領先，大谷成為第2個在東京巨蛋進行的大聯盟例行賽得分的日本球員，第1個是2004年的洋基松井秀喜。

大谷第9局率先上場擊出二壘打，赫南德茲安打攻下第4分。大谷全場5打數2安打，被三振1次。大谷繼鈴木一朗和松井，第3個在東京巨蛋進行的大聯盟例行賽打出複數安打的日本球員。

道奇山本由伸先發5局拿下勝投，被擊出3支安打失1分，投出4次三振、1次四壞球，並連續解決他所面對的最後9名打者，是繼野茂英雄、黑田博樹和田中將大，第4個拿下大聯盟開幕戰勝投的日本投手。

山本表示，在東京開啟新球季的感覺很特別，能在球迷的歡呼聲中投球非常幸福，也給了他力量，山本也向球迷喊話：「我會在洛杉磯等你們。」

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