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中職公辦熱身賽》雙安4打點 馬傑森變香了

2025/03/20 05:30

桃猿馬傑森敲安帶起攻勢，還上演單局雙安。（記者廖耀東攝）桃猿馬傑森敲安帶起攻勢，還上演單局雙安。（記者廖耀東攝）

猿單局灌進6分 大勝台鋼

陳晨威（記者廖耀東攝）陳晨威（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕樂天桃猿「暴力猿」打線昨在公辦熱身賽大爆發，4局上就打了11人次、灌進6分，終場12:3大勝台鋼雄鷹，斬獲2連勝。

林立（記者廖耀東攝）林立（記者廖耀東攝）

古久保︰期待他今年表現

樂天在2、3局分別靠馬傑森游擊滾地球和林立的高飛犧牲打各拿1分。4局上，樂天面對台鋼先發投手江承諺再一輪猛攻，馬傑森敲安帶起攻勢，還上演單局雙安。

馬傑森單場3打數2安打、4分打點，公辦熱身賽打擊率從不到1成升到1成50。不過，帳面數據反映不出打擊內容的進步，前天他曾單打席纏鬥12球，昨終於有雙安表現，總教練古久保健二掛保證：「馬傑森的揮棒軌跡變得自然，最近即使是出局打擊的內容仍不錯，很期待他今年的表現。」

馬傑森透露，去年有感於自己打擊方面的不足，秋訓、春訓特別花心思多練，「打擊上對於球的掌握度比較高，強勁擊球多一點。」馬傑森表示，打擊教練林政億和首席教練曾豪駒都協助他調整，強勁擊球多，形成安打的機會也更多，他也對自己充滿信心。

陳晨威、林立維持4成打率

昨樂天先發選手中，除了馬傑森好表現，去年底幫助台灣隊奪下12強冠軍的陳晨威、林立也都有表現，陳晨威單場猛打賞，林立也擊出1支2分打點安打，兩人熱身賽累積打擊率分別高達4成40、4成09，持續保持高檔。

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