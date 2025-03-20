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亞洲盃外卡賽》台灣隊痛宰關島 大贏40分收首勝

2025/03/20 05:30

胡瓏貿拿下12分，他在場上打出活力，頻頻帶動場邊氣氛。（記者林正堃攝）胡瓏貿拿下12分，他在場上打出活力，頻頻帶動場邊氣氛。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊昨在亞洲盃男籃資格賽附加賽首戰全員都有發揮，阿巴西繳出最高23分，加上高柏鎧、馬建豪貢獻15分，終場以113：73痛宰關島，收下首勝。

台灣隊全員發揮，大贏40分勝關島，下一戰將對上泰國。（記者林正堃攝）台灣隊全員發揮，大贏40分勝關島，下一戰將對上泰國。（記者林正堃攝）

多點開花 6人得分上雙

身為穆斯林的阿巴西，近期雖在齋戒月，昨依舊繳出全隊最高分。（記者林正堃攝）身為穆斯林的阿巴西，近期雖在齋戒月，昨依舊繳出全隊最高分。（記者林正堃攝）

台灣隊前3階段資格賽取得分組第3名，必須在附加賽對決關島、泰國，前兩名才能拿下會內賽門票，這次多名旅外好手返台力挺，劉錚甚至帶傷上陣，展現搶勝決心。

新台灣人高柏鎧包辦15分

面對僅登錄11人的關島，台灣隊進攻多點開花，團隊命中率56.4%、6人得分上雙，失誤僅4次，最多取得42分領先。即使身材沒有優勢，台灣隊籃板數仍小贏關島6個，「新台灣人」高柏鎧包辦15分、13籃板。

台灣隊教練圖齊認為，高柏鎧是相當聰明的球員，也越來越能融入教練體系，這場的犯規控制也很理想。另外，圖齊很肯定球員的表現，「每位選手都相當有動力，保持強勢身體對抗也積極衝搶籃板。」

阿巴西齋戒中繳最高分

身為穆斯林的阿巴西，近期雖在齋戒月，昨依舊繳出全隊最高分，他表示，目前很能適應齋戒月的調整，加上比賽是在晚上，他已可以進食，影響不大。他也強調，這一場雖大勝，但接下來面對泰國依舊不能鬆懈。

比賽很激動

胡瓏貿：沒漏氣

胡瓏貿拿下12分，他在場上打出活力，頻頻帶動場邊氣氛。他說：「了解我的人都知道我比賽很激動，還好這場表現沒有漏氣，接下來繼續針對泰國好好努力。」

關島今天將遭遇泰國，若再輸將以2連敗提前出局，最後一天無論結果如何，都由泰國和台灣取得會內賽門票。昨繳出全隊最高22分的羅斯表示，會保持信心，希望下一戰能發揮更好。

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