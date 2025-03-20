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拒美國隊 賀博、賀丹回台打瓊斯盃

2025/03/20 05:30

賀博（右）婉拒美國U19男籃代表隊邀請，選擇回台與哥哥賀丹（左）並肩作戰爭取代表台灣隊打瓊斯盃。（資料照）賀博（右）婉拒美國U19男籃代表隊邀請，選擇回台與哥哥賀丹（左）並肩作戰爭取代表台灣隊打瓊斯盃。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕台美混血兄弟賀丹、賀博今年7月將第3度來台參與瓊斯盃，日前傳出美國U19男籃代表隊邀請賀博加入，他的母親臧珍卓透露，賀博已婉拒美國隊邀約，因為想和哥哥一起在瓊斯盃並肩作戰。

小萊德母爭取台灣護照

生力軍加一

賀博本季代表哈佛大學出征NCAA，表現亮眼，日前美國男籃邀請他加入，但他已婉拒，今年暑假和哥哥賀丹將再度返台參與瓊斯盃。他表示，很希望今夏同時參與兩項賽事，但顯然無法做到，他也已通知美國男籃U19代表隊，無法加入他們，也獲得他們的支持。

籃協副秘書長張承中說：「我們尊重賀博的判斷和選擇，很高興他願意回來打瓊斯盃，希望大家給兄弟倆一點空間。」外界期待兩人未來代表台灣參加國際籃總正式賽事，張承中表示會全力爭取，但兩人還年輕，不希望給他們太大壓力。

此外，湖人名將萊德之子小萊德擁有四分之一台灣血統，他的媽媽凡妮莎積極爭取讓兒子取得台灣護照，也有意讓他披上台灣隊戰袍，除了賀家兄弟，如今又可能有其他混血生力軍加入。

張承中表示，一定會與他們取得聯繫，「我們現在得先研究法規，釐清小萊德母親和小萊德的身份認定，若他們有意願，我們一定全力促成。」

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