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NBA》打得像柯瑞 巴特勒率勇士逆轉公鹿

2025/03/20 05:30

勇士巴特勒（右）率隊反攻完成逆轉擊敗公鹿，保住西部第6席位。（法新社）勇士巴特勒（右）率隊反攻完成逆轉擊敗公鹿，保住西部第6席位。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕柯瑞昨輪休，巴特勒挺身而出，在第3節尾聲率隊打出16：0的反攻完成逆轉，他全場繳出24分、10助攻、8籃板，帶領勇士以104：93擊敗公鹿，保住西部第6席位。

保住西部第6席位

證明自己的價值

在巴特勒加盟之前，勇士還在附加賽邊緣，但他加入後證明自己的價值，為勇士出戰的戰績15勝2負，勝率達88.2％，此外，他迄今17場累計拿到293分、101個籃板、104次助攻，是隊史最快達成100個籃板、100次助攻的球員。

對於巴特勒的表現，勇士教練柯爾讚不絕口，「他掌控了比賽，尤其在最後決勝階段，我們的戰術都圍繞著他，他對於球隊是非常強大的武器，也知道何時該展現進攻侵略性。」

公鹿在決勝節一度追到只差3分，但巴特勒成功吸引防守，分別助攻小裴頓、波傑姆斯基完成進球，助勇士擴大分差，為勝負定調。

巴特勒的出色表現不僅為勇士保住排名，也讓柯瑞獲得喘息空間，他說：「每個人都把柯瑞當超人，但他不是，他是我們的領袖。」他還開玩笑地說自己會看影片學柯瑞打球，「所以他不在時，我得打得像他。」

「字母哥」亞德托昆波拿下20分、9籃板、7助攻，里拉德16分，但公鹿本季2度遭遇勇士都輸球。

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