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瑞士羽球公開賽》台灣內戰 林俊易、蘇力揚爭8強

2025/03/20 05:30

世界排名11的林俊易去年成為自1999年陳鋒後，首位拿下瑞士賽男單冠軍的台灣球員，今年尋求衛冕。（資料照）世界排名11的林俊易去年成為自1999年陳鋒後，首位拿下瑞士賽男單冠軍的台灣球員，今年尋求衛冕。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在瑞士羽球公開賽以22：20、21：14擊敗戚又仁，挺進男單16強，朝衛冕之路邁進。

世界排名11的林俊易去年成為自1999年陳鋒後首位拿下瑞士賽男單冠軍的台灣球員。今年他在奧爾良大師賽獲得亞軍，上週全英公開賽首輪也扳倒兩屆奧運金牌丹麥名將安賽龍。

兩人第6度國際賽交鋒

林俊易昨首局浪費4個局點遭戚又仁扳平，關鍵時刻他貫徹教練要求的主動做出變化，接發球大膽把球推向後場逼出局點，並憑藉重砲殺球讓對手無力還擊，有驚無險先馳得點。第2局，林俊易在5：8落後下連得6分後逆轉戰局，收下對戰3連勝。

蘇力揚昨以21：12、10：21、21：14力退世界排名20中國選手陸光祖，16強將跟林俊易狹路相逢，也是兩人生涯第6度於國際賽交鋒。

全英賽闖進男單8強的王子維，因身體微恙且拉肚子，昨迎戰中國名將翁泓陽，首局以10：21落敗後宣布退賽。

女雙方面，去年合拍的胡綾芳／鄭宇倢展現競爭力，次局驚險化解1個賽末點後，以22：24、22：20、21：17逆轉中國第2種子羅徐敏／李怡婧，挺進16強。

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