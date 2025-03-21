亞洲盃資格賽》男籃今拚晉級 不能「泰」輕敵

泰國隊昨不敵關島，陣中利許（中）砍20分，是隊上得分最高球員。

（取自FIBA）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣男籃今晚7點將在亞洲盃資格賽附加賽最終戰對決泰國，期許在國人面前打出漂亮一仗取得晉級門票，以勝利為資格賽畫下完美句點。

台灣男籃今晚對戰泰國隊，爭取晉級亞洲盃，阿巴西（中）將扮演攻防兩端重要角色。（資料照）

回顧台灣隊本屆亞洲盃資格賽，第一階段面臨組訓風波、無歸化球員的窘境，在菲律賓客場慘輸53分；第二階段找來義大利籍主帥圖齊執掌兵符迎來新氣象，並有「新台灣人」高柏鎧坐鎮禁區，成功擊敗香港開胡；第三階段更在主場快意復仇菲律賓，打出「和平奇蹟」。

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2條件能晉級

贏球或輸72分以下

台灣隊資格賽最終戰再力退香港收下第3勝，以分組第3落入附加賽，雖然正值各國職籃例行賽熱戰，仍有不少旅外好手返台助陣，包括劉錚、陳盈駿都是帶傷上陣，前天首戰全員都有發揮，以113：73痛宰關島。

關島只要輸給泰國就確定淘汰，最終在控衛克魯茲21分領軍下，以89：81力克泰國保住生機。台灣隊今戰泰國只要贏球就能晉級，就算輸球，只要輸不超過72分同樣能取得門票。

前役大勝關島後，圖齊盛讚子弟兵充滿企圖心，但他強調，距離會內賽還有1場勝利，絕對不能鬆懈，圖齊昨也現身關泰之戰，為今天最終戰做足準備。

阿巴西攻防關鍵主角

球評古硯偉指出，在前英熊亞洲外援林泰樂與德泰混血中鋒布魯尼都缺陣下，台灣隊今晚迎戰泰國勝算不低，能否限制36歲的混血後衛利許將是關鍵。阿巴西過去累積不少防守對方小洋將的經驗，攻防兩端將持續扮演重要角色。阿巴西前役面對關島攻下全隊最高23分，利許則是泰國隊昨晚得分最高的球員，19投8中拿下20分。

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