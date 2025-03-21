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兄弟勝騎士之夜 逆轉勝助興攻蛋

2025/03/21 05:30

兄弟勝騎士之夜 逆轉勝助興攻蛋勝騎士轉戰兄弟後首度在熱身賽登板，先發2.2局失4分，無關勝敗。
（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕衛冕軍中信兄弟今年強勢挑戰二連霸，昨公辦熱身賽靠王政順8局下轟兩分砲，最終就以8：6擊敗富邦悍將，今洲際龍象戰結束後，明天兄弟將前進大巨蛋進行熱身賽二連戰，對手分別為樂天桃猿、悍將，這兩場預售票共賣出3.4萬張，兄弟全力備戰下週六大巨蛋象獅開幕戰。

兄弟王政順8局下敲出2分砲，逆轉戰局。（記者廖耀東攝）兄弟王政順8局下敲出2分砲，逆轉戰局。（記者廖耀東攝）

週末兩場熱身賽

已預售3.4萬張

今年兄弟網羅前獅隊、悍將王牌勝騎士、羅戈，加上德保拉、黃博多、克迪，洋投陣容空前強大，且主力球員大賽經驗豐富，季前戰力分析專家普遍看好黃衫軍能奪冠，兄弟總教練平野惠一昨聽到好評，坐在沙發上身體先向後一倒，然後用誇張的表情大聲問說，「真的嗎？」平野表示，聽到好評價當然很開心，但心裡會想，「大家都這麼說，這樣我們真的沒問題嗎？」

勝騎士測變速球

先發2.2局失4分

勝騎士昨轉隊後初登板，先發2.2局被敲4安失4分無關勝敗，他表示，過去比較少投變速球，此戰有多投一點，整體身體狀況還不錯，目前準備得差不多了，接下來就要拉長局數和投球數，希望上場展現最好的一面。

平野認為，本季6隊戰力其實差不多，競爭非常激烈，去年兄弟沒有選手拿到個人票選獎項，代表靠團隊力量奪冠，既然兄弟不是靠個人而是靠團隊，代表對於提升戰力這件事，全隊做得還不錯。

去年季後陳子豪行使FA轉戰味全龍，加上兄弟主將年紀偏大，都為挑戰二連霸埋下變數，不過平野只擔心一件事，就是傷兵潮，他希望傷兵能盡量減少。

下週六開幕戰兄弟在大巨蛋主場強碰獅隊，隔天迎戰悍將，兩場預售票已賣出4.2萬張，去年龍猿大巨蛋開幕戰湧入2萬8618人寫紀錄新頁，今年可望再刷新。

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