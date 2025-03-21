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非原廠設定 林琨笙指導三壘

2025/03/21 05:30

悍將捕手教練林琨笙在熱身賽擔任三壘指導教練。（記者廖耀東攝）悍將捕手教練林琨笙在熱身賽擔任三壘指導教練。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕眼尖的球迷或許會發現，中職兩大金控球隊三壘指導教練面孔皆翻新，昨公辦熱身賽中信兄弟由外野兼跑壘教練黃稚峰擔任，富邦悍將更由捕手教練林琨笙出任，形成少見狀況。

兄弟三壘指導教練黃稚峰。（記者廖耀東攝）兄弟三壘指導教練黃稚峰。（記者廖耀東攝）

去年悍將三壘指導教練為施金典，今年公辦熱身賽都由林琨笙來站，總教練陳金鋒表示，讓林琨笙試試看，多一個人選，開季兩人都有機會站。

悍將、兄弟都變招

三壘教練新面孔

林琨笙認為，這位置不好站，成敗很主觀，難的地方在於判斷，如果拚了對方剛好傳歪，只能說運氣好，也可能傳10顆就只有這顆傳準，人家就會全面檢視，「我覺得不要在意成敗，否則會很難做。」

前年兄弟捕手教練王峻杰曾站三壘指導區，昨賽前林琨笙特地向他請益，「我有在二軍站過，剛跟峻杰聊一下，比賽中專注捕手的時間會少一點，如果確定要站三壘指導區就必須克服，不是那麼容易，但是很好的挑戰。」

去年兄弟三壘指導教練是石志偉，今年他擔任二軍教練，因此被迫換人，由黃稚峰、潘志芳2擇1，兄弟總教練平野惠一表示，兩人都熱衷學習，常看到他們拚命寫筆記、查資料，後天比賽結束會決定人選，再跟首席教練陳江和討論。

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