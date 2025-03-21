味全億元男亮相 連吞2K

獅隊胡智爲先發5局無失分，可惜未獲火力支援。（統一獅提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕味全龍「億元男」陳子豪終於穿上紅色戰袍，在公辦熱身賽首度亮相，先發打第二棒、守左外野，3打數分別面對統一獅胡智爲、鄭鈞仁、辛俊昇等3任投手，首打席界外飛球被接殺，接著連吞2K，未見安打，第7局後退場，距離開季不到10天，這門大龍炮表現受關注。

龍隊陳子豪首度在公辦熱身賽亮相。（味全龍提供）

陳子豪首度出賽3支0

胡智爲在古林睿煬、勝騎士相繼離隊後，先發責任加重，昨在斗六對味全投出完美的5局，演出15上15下，投出6次三振，但未獲火力支援，味全張祐銘第9局打下全場唯一的分數，1：0力克統一獅，讓統一吞下公辦熱身賽4連敗。

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胡智爲先發15上15下

此戰僅耗時2小時17分，較前天同場地的象龍戰只多出1分鐘，名列中職公辦熱身賽史上第五快，龍隊在這兩場縮時比賽都勝出，戰績4勝2敗，續保第1。

味全先發投鋼龍的表現也不遑多讓，投4局無失分，被擊出2支安打，投出2次三振、1次四壞球，和陳冠偉（1局）、黃珺程（1.2局）、吳俊杰（0.1局）、王定穎、趙璟榮（1局）聯手投出完封，味全5名牛棚投手都沒有被安打。

龍獅打完8局以0：0僵持不下，味全前8局只有林辰勳擊出一支安打，也是全隊唯一的上壘，第9局統一換上黃竣彥，郭天信率先安打，替補陳子豪上場的張祐銘擊出勝利打點的二壘打。

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