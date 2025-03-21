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張志豪轉型砲手 花花是推手

2025/03/21 05:30

張志豪（資料照）張志豪（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕37歲的張志豪今年和中信兄弟簽下1年合約，迎接第16年職業生涯，累積179轟的他，將挑戰兄弟隊史前所未見的200轟，「給自己設定一個目標，打起來才有方向。」

周思齊去年退休後，張志豪成為最資深野手，全隊僅次於38歲的李振昌，即使肩扛帶領小老弟的責任，他先是霸氣問道，「我們拿過幾次冠軍？（4年3冠）」隨後解釋，「隊內有好幾位球員都是學長了，不需要擔心太多，我偶爾提醒就好了。」

張志豪職業初期以「腿哥」聞名，和張正偉組成前2棒的雙箭頭，相較張正偉2021年就離開職棒，張志豪仍是球隊信賴的砲手，關鍵就在2014年從安打型選手轉型為重砲手，如今敲出隊史僅次於彭政閔的192轟，只差21轟就達陣200轟。

張志豪坦言，如果初期打得很好，或許就不會改變，但就是看見與張正偉差距滿大的，才會想拚拚看轉型，「花花這樣子打，我打不贏人家，必須轉變另一種想法，我也知道自己有力量，想要突破。」

中信近年外野人才濟濟，除了詹子賢，還有岳政華、宋晟睿、曾頌恩等新勢力，新生代還有許庭綸等在後面，張志豪在外野的空間備受挑戰，但他說，保持一樣的心態，上場就儘量表現。

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