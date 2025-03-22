陳傑憲登峰2億 終身統一人

陳傑憲逐年月薪

〔記者倪婉君／台北報導〕2016年季中選秀獲統一獅第2指名，陳傑憲從當年以月薪10萬、簽約金440萬加盟，昨確定收下最高總值破紀錄的2億元10年合約，且平均月薪高達140萬，31歲的他坦言沒想過會是自己收下史上最大約，「感謝統一獅球團讓我穿這件球衣到退休」。

中職隊長月薪

10年合約總值

陳傑憲在兩大國際賽好表現推波助瀾下，獲得獅隊10年合約，最高總值2億元創新高。（資料照）

中職史上新高

陳傑憲去年11月以台灣隊長之姿率隊拿到世界12強賽冠軍，今年2月又再率隊搶下明年經典賽正賽門票，他也在連續參加兩大賽後聲勢維持在顛峰，昨則「官宣」保障薪資1億6800萬和激勵獎金3200萬的超大合約。獅隊領隊蘇泰安表示，雙方在前晚達成共識，昨中午對外發布消息，雖然這紙合約談得比較久，但強調：「這麼大的合約，雙方都很慎重，談久一點也無妨，最重要是要讓傑憲完全地放心，期許他帶領全隊續寫尚勇傳奇、再創猛獅高峰」。

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兩國際賽加乘

謙稱自己好運

「我相信沒有國際賽的成績，也不會有這樣的合約。」陳傑憲坦言在12強賽拿下大會MVP的好表現，對合約產生加乘效果，也認為在中職場上能力更好的選手很多，他只是運氣比較好，在國際賽期間有展現出來。

若包含簽約金，陳傑憲加上這紙大約後的實領薪資高達2億1608萬元，他還有設下條件門檻的激勵獎金可以拚，但領高薪也一定有壓力，「我覺得心態轉換很重要，從一開始打職棒的初心，想要在職棒場上生存、與別人競爭，到如今有這樣的合約仍然初心不變，我一樣會在場上展現我的能力，然後發揮到最大化，幫助到球隊，讓喜歡我的球迷、家人與有榮焉。」

陳傑憲強調目前身分已轉換到「統一隊長」，會努力幫助球隊打出好成績，而其他5隊的隊長身價也不凡，推估月薪逾150萬的富邦悍將張育成最高，最低的味全龍吉力吉撈．鞏冠今年月薪也有70萬。

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