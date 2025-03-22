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龍象雙雄億口同聲 「傑憲很值得」

2025/03/22 05:30

兄弟江坤宇的10年1.4億史上最大合約紀錄，昨被陳傑憲改寫。 （記者廖耀東攝）兄弟江坤宇的10年1.4億史上最大合約紀錄，昨被陳傑憲改寫。 （記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中職兩大「億元男」陳子豪、江坤宇昨在公辦熱身賽同場較勁，也是「1號重砲」陳子豪從中信兄弟轉戰味全龍後，首度踏入洲際球場，賽前他笑說，剛來球場很多象迷跟他打招呼；陳子豪首打席擊出飛球出局，全場象迷歡呼鼓掌，單場4支1，兩隊鏖戰10局最終4：4握手言和。

陳子豪轉隊後首度重返洲際球場，單場1安。 （記者廖耀東攝）陳子豪轉隊後首度重返洲際球場，單場1安。 （記者廖耀東攝）

去年球季結束陳子豪行使FA改披龍袍，簽下10年最高總值逾1.3億合約，成為中職史上首位「億元男」，今年1月兄弟端出10年最高總值逾1.4億合約綁住江坤宇，兩人平均月薪皆破百萬，但統一獅隊長陳傑憲昨收下10年鉅約成為「2億男」，中職最大約紀錄不斷被改寫。

陳子豪原看好他3億起跳

陳子豪認為，原本以為陳傑憲能拿到一紙3、4億合約，畢竟能力實在太強，如果以前沒發生多次假球案，現在中職球員平均薪資應該不只如此。

「不意外，傑憲很值得！」江坤宇說，陳傑憲在12強表現有目共睹，當時同隊近距離觀察他很會照顧學弟，領袖氣質值得學習，「沒想到有一天中職球員能領這麼高薪，台灣棒球環境愈來愈好，小朋友看到盛況更努力精進自己，朝職棒目標邁進，身為球員要做他們的好榜樣。」

陳傑憲平均月薪140萬，超越林智勝120萬的純本土球員最高月薪紀錄，林智勝說，陳傑憲在12強打得很好，又拿到世界冠軍，讓獅隊願意花大錢簽大約，未來還是有機會出現億元男，至於2億男，「坦白講，我覺得有點難。」

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