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網羅資深旅外 陳偉殷給權威看法

2025/03/22 05:30

陳偉殷檔案陳偉殷檔案

〔記者徐正揚／台北報導〕陳偉殷昨在引退記者會上透露，去年季前曾經考慮回台灣打中職，礙於相關制度不是很完善，考量諸多因素只能去獨立聯盟打球，對於中職即將研擬「資深旅外球員加盟辦法」也提出建議，以日職一軍滿5年、美職大聯盟3年做為年資條件。

陳偉殷昨在台舉辦引退記者會。 （記者塗建榮攝）陳偉殷昨在台舉辦引退記者會。 （記者塗建榮攝）

美日職雙學位

去年曾考慮回台打球

陳偉殷指出，中職雖有「旅外傑出球員條款」但不在規章內，看到連許銘傑前輩也要經過選秀，不知道回來打中職要到何時才能拿到自由球員，加上仍希望在國外打球，最後選擇去獨立聯盟，「我都39歲了，職業生涯已經那麼長，不可能再參加選秀才能進入球隊。」

中職研擬「資深旅外球員加盟辦法」，明確定義年資、年紀等標準，未來旅外球員毋須透過選秀就可加盟中職球隊，陳偉殷建議區分日職、美職的成績，日職滿5年、大聯盟滿3年就可以被視為自由球員，「給資深旅外球員更多彈性，選擇回台打球的機會就會更高。」

陳偉殷表示，退休後最想陪老婆到處旅遊，一起去大聯盟30座球場滿足老婆的願望，對轉任教練也抱持開放態度，鑒於沒有指導的資歷，計畫前往國外的專業訓練中心學習訓練理念與方法，不排斥從短期客座教練開始累積指導經驗，「指導有不同的『眉角』，不是有資歷就可以做好，希望先去國外取經。」

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