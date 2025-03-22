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台灣隊全員得分 晉級8月亞洲盃

2025/03/22 05:30

台灣隊痛擊泰國順利晉級，與場邊球迷擊掌慶祝。（記者陳志曲攝）台灣隊痛擊泰國順利晉級，與場邊球迷擊掌慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣隊昨在亞洲盃資格賽附加賽最終戰，上場12人都有分數進帳，以122：60輕取泰國，順利晉級8月的亞洲盃，同時取得世界杯資格賽門票，讓3594名球迷滿載而歸。

馬建豪飆進6記三分球，拿下全隊最高20分、7籃板。 （記者陳志曲攝）馬建豪飆進6記三分球，拿下全隊最高20分、7籃板。 （記者陳志曲攝）

12人崢嶸 馬建豪瘋砍外線

台灣隊在亞洲盃資格賽共三階段的小組賽以第3名作收，落入附加賽，在主場交手關島與泰國，雖正值各國職籃熱戰期間，仍有不少旅外好手返台助陣，首戰以113：73大勝關島，昨再力退鮮少在國際賽交手的泰國，加上自第三階段連勝菲律賓、香港，資格賽以4連勝收尾，也為夏天登場的亞洲盃注入強心針。

台灣隊開賽就迅速建立優勢，打完上半場領先29分，易籃後火力沒有停歇，毫無懸念捍衛主場，夢想家前鋒馬建豪飆進6記三分球貢獻全隊最高20分，也是進入成人國家隊以來的最佳表現，盧峻翔挹注16分，阿巴西攻下14分，高柏鎧進帳12分、15籃板。

台灣隊主帥圖齊賽後指出，晉級是執掌兵符後的第一個目標，很高興能達成目標，他強調，除了場上12名球員，此次曾經參與亞洲盃資格賽的球員以及辛苦的幕後團隊，都是這趟旅程不可或缺的一份子，「現在終於可以好好慶祝了，同時也非常期待下一階段的賽事。」

爭取佳績 組訓需提早起步

2025年亞洲盃預計8月5日在沙烏地阿拉伯吉達登場，台灣隊上屆以第10名作收，若想爭取佳績，組訓以及相關作業必須提早進行，混血兄弟賀丹、賀博確定連三年返台參加7月舉行的瓊斯盃，屆時有望組成「最強台灣隊」以賽代訓，台灣男籃近年在亞洲盃的最佳成績是2013年的第4名。

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