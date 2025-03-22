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IOC首位女主席 預料將面對川普難題

2025/03/22 05:30

柯芬特里成為國際奧會首位女性主席。（法新社）柯芬特里成為國際奧會首位女性主席。（法新社）

41歲柯芬特里

締造最年輕紀錄

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國際奧會（IOC）主席改選， 由41歲的辛巴威退役游泳女將柯芬特里脫穎而出，即將取代德國籍巴赫，成為史上首位女性主席，也是第一位非洲裔以及最年輕的領導者，如何帶著IOC克服壓力沉重的地緣政治挑戰，已是她上任後頭號課題。

IOC主席選舉在希臘納瓦里諾海岸度假村進行閉門投票，包括西班牙籍副主席小薩馬蘭奇、英國籍世界田徑總會主席科伊等多達7人激烈角逐，拿過兩面奧運游泳金牌的柯芬特里首輪就爆冷勝出，她歸功於首位角逐IOC主席的女性前輩狄佛倫茲支持，「這意義重大，也是非常強有力的信號，顯示我們確實是全球性且逐漸接受多元的組織。我也希望為年輕一代鋪路，尤其自己也有兩個年幼女兒。」

在位長達12年的巴赫將於6月23日卸任，現任辛巴威體育部長的柯芬特里也是其親密盟友，未來8年任期她所面臨的重大考驗，包括因俄烏戰爭遭抵制的俄國和白俄羅斯運動員，能否重返2026年米蘭科蒂納冬季奧運；以及2028年洛杉磯夏季奧運，如何因應引發爭議且難以預測的川普政府等，對此柯芬特里回應：「溝通將是關鍵！」尤其她自20歲起，就與許多位高權重、難以相處的男人們打交道，有信心能解決問題。

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