晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

猿象攻蛋場 林泓育復出帶走勝利

2025/03/23 05:30

中職會長蔡其昌（左）昨賽前與猿隊首席教練曾豪駒互動。 （記者林正堃攝）中職會長蔡其昌（左）昨賽前與猿隊首席教練曾豪駒互動。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職公辦熱身賽昨3地開打，共吸引2萬6613人進場看球，其中大巨蛋由樂天桃猿迎戰中信兄弟，就有逾1萬8千人進場，也是本季首場大巨蛋賽事，樂天在先發洋投魔神樂好投壓制下，3：0完封中信。

本季大巨蛋首場公辦熱身賽昨登場，吸引超過1萬8513人進場。 （記者林正堃攝）本季大巨蛋首場公辦熱身賽昨登場，吸引超過1萬8513人進場。 （記者林正堃攝）

魔神樂繼16日出戰富邦悍將4.2局無失分後，昨以82球投5.1局無失分，樂天總教練古久保健二指出，「他的狀況一直有在維持，預計開季後無論何時安排他登板，應該都沒問題。」除大巨蛋吸引1萬8513人，台南和嘉義球場也分別有4701、3399人進場，為29日開幕戰營造氣勢。

猿隊林泓育在公辦熱身賽首度出賽，扛4棒貢獻雙安、2打點。（記者林正堃攝）猿隊林泓育在公辦熱身賽首度出賽，扛4棒貢獻雙安、2打點。（記者林正堃攝）

大巨蛋飆出高人氣

猿隊洋投魔神樂成功壓制兄弟，先發5.1局無失分。（記者林正堃攝）猿隊洋投魔神樂成功壓制兄弟，先發5.1局無失分。（記者林正堃攝）

猿完封兄弟

樂天還迎來兩位資深好手歸隊，林泓育擔任第4棒，兩打席都敲安、2打點，左投陳冠宇也是公辦熱身賽初登板，1局被擊出2安打、無失分。談到本季首次實戰，陳冠宇表示，教練說狀況不錯，但自己覺得第一顆好球都沒搶到，變化球也可以更好，「之前是腰部緊繃，所以教練給予多一點時間休息，目前備戰狀態比去年順，希望能有更多貢獻。」

曾豪駒有意願 續掌經典賽

擔任樂天一軍首席兼打擊教練的曾豪駒成為賽前焦點，他在去年底12強賽和今年2月經典賽資格賽都執掌台灣隊兵符，也首度表態有意願續任明年經典賽教頭，「這個機會是會長、聯盟跟球隊高層給的，沒有他們就沒有我，這個成就也是所有教練一起努力而來。接下來有意願，但要再協調怎樣模式更順暢，不影響球隊前提下才去執行。」

中職會長蔡其昌坦言昨才得知曾豪駒初步想法，但高興之餘也強調：「我們拜託總教練的概念跟邀請球員一樣，教練跟球員都是球團資產，因此還要再和樂天球團溝通。」蔡其昌指出，教練團、情蒐小組等成員，都要接受總教練指揮，希望能在上半年確定教頭人選，不宜再拖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中