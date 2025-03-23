猿象攻蛋場 林泓育復出帶走勝利

中職會長蔡其昌（左）昨賽前與猿隊首席教練曾豪駒互動。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職公辦熱身賽昨3地開打，共吸引2萬6613人進場看球，其中大巨蛋由樂天桃猿迎戰中信兄弟，就有逾1萬8千人進場，也是本季首場大巨蛋賽事，樂天在先發洋投魔神樂好投壓制下，3：0完封中信。

本季大巨蛋首場公辦熱身賽昨登場，吸引超過1萬8513人進場。 （記者林正堃攝）

魔神樂繼16日出戰富邦悍將4.2局無失分後，昨以82球投5.1局無失分，樂天總教練古久保健二指出，「他的狀況一直有在維持，預計開季後無論何時安排他登板，應該都沒問題。」除大巨蛋吸引1萬8513人，台南和嘉義球場也分別有4701、3399人進場，為29日開幕戰營造氣勢。

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猿隊林泓育在公辦熱身賽首度出賽，扛4棒貢獻雙安、2打點。（記者林正堃攝）

大巨蛋飆出高人氣

猿隊洋投魔神樂成功壓制兄弟，先發5.1局無失分。（記者林正堃攝）

猿完封兄弟

樂天還迎來兩位資深好手歸隊，林泓育擔任第4棒，兩打席都敲安、2打點，左投陳冠宇也是公辦熱身賽初登板，1局被擊出2安打、無失分。談到本季首次實戰，陳冠宇表示，教練說狀況不錯，但自己覺得第一顆好球都沒搶到，變化球也可以更好，「之前是腰部緊繃，所以教練給予多一點時間休息，目前備戰狀態比去年順，希望能有更多貢獻。」

曾豪駒有意願 續掌經典賽

擔任樂天一軍首席兼打擊教練的曾豪駒成為賽前焦點，他在去年底12強賽和今年2月經典賽資格賽都執掌台灣隊兵符，也首度表態有意願續任明年經典賽教頭，「這個機會是會長、聯盟跟球隊高層給的，沒有他們就沒有我，這個成就也是所有教練一起努力而來。接下來有意願，但要再協調怎樣模式更順暢，不影響球隊前提下才去執行。」

中職會長蔡其昌坦言昨才得知曾豪駒初步想法，但高興之餘也強調：「我們拜託總教練的概念跟邀請球員一樣，教練跟球員都是球團資產，因此還要再和樂天球團溝通。」蔡其昌指出，教練團、情蒐小組等成員，都要接受總教練指揮，希望能在上半年確定教頭人選，不宜再拖。

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