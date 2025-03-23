台鋼隊長掃4安 恐怖大王回來了

王柏融找回「4割男」手感，昨4打數都敲安。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕恐怖的大王回來了！台鋼雄鷹隊長王柏融昨狂掃4安，率隊以7：2擊敗味全龍，中止公辦熱身賽3連敗，他透露，有找回剛進中職連兩年締造「4割男」的揮擊手感，感覺很順暢。

2015年季中王柏融加盟Lamigo桃猿，接下來兩年都締造逾4成打擊率，當時正值巔峰，只是後來旅日發展5年並不順遂，前年底返台加盟台鋼，去年出賽110場，累計打擊率2成80，另有6轟、60分打點。

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王柏融5次打擊全上壘

王柏融昨扛3棒守左外野，4打數都敲安，選到1次保送，5次打擊全上壘，跑回2分、進帳1分打點，重拾昔日打擊好手感。他說，「其實沒做特別的改變，想法簡單化，身體自然而然就會簡單化，時間到了，好手感就會回來，那也是自己原本的東西，揮擊有那個感覺，很順暢。」

台鋼洋投艾速特先發3局失2分，另一洋投石萬金後援4局無失分，總教練洪一中指出，艾速特心態還沒調整好，可能覺得這只是熱身賽，還是要把心收回來，至於石萬金感覺還在適應中職比賽節奏和打者模式，這場變化球比例增加，代表有做修正。

台鋼開季前找來6名洋投，洪總表明，洋投都會擺在先發輪值，終結者由本土投手輪流扛，暫時沒有固定人選，若土投關門效果不理想，季中再考慮拉1名洋投當終結者。

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