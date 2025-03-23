台南票房破記錄 見證獅3投卡位戰

林詔恩（統一獅提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕統一獅先發輪值在古林睿煬轉戰日職後出現空缺，教練團規劃由林詔恩、林原裕、姚杰宏競爭，昨在台南對富邦悍將讓3人輪番上陣，聯手吃完7局只失1分，配合打線自開賽起就有斬獲並一路領先，以6：1拿下2連勝。

林詔恩未進入經典賽資格賽28人名單，歸建後因調整出現狀況，昨首次在公辦熱身賽登板，用21球先發2局無失分；林原裕接手2.2局、被打3支安打失1分，內容比7天前1.2局失3分進步；姚杰宏連續2場中繼2.1局，今年在公辦熱身賽共投4.2仍未失分。

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4701人進場 改寫場地紀錄

統一打線1局下面對張奕才攻2人次，就靠邱智呈、蘇智傑連續安打先馳得點，再靠林安可高飛犧牲打追加1分，4局下又是連續2安開局，柯育民擊出內野滾地球送回第3分，林培緯、陳聖平各於7、8局下適時敲安建功，帶動打線再添3分。

此役有4701人進場，刷新公辦熱身賽台南單場最高票房，中職自2006年開始舉行公辦熱身賽，2008年配合奧運最終資格排名賽，公辦熱身賽前9場安排中職球隊與台灣、南韓交手，2月29日統一獅在台南迎戰台灣隊有4283人進場，在昨役前是台南唯一票房破4000人的公辦熱身賽。

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