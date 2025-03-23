TPBL》換我罩豪哥！ 國王板凳軍砍58分

林書豪（中）昨役先發手感不佳，新北國王仍靠團隊戰力大勝台新戰神。 （記者陳志曲攝）

痛宰戰神穩居龍頭

新北國王中鋒王柏智（右）抓下7個籃板。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕林書豪昨手感不佳，但新北國王展現強大的團隊戰力，3位洋將沃許本、桑尼、曼尼高聯手進帳62分，其他上場球員也都有貢獻，最終以114：87痛宰台新戰神，戰績15勝6敗，領先夢想家2場勝差，穩居TPBL例行賽龍頭。

林書豪拿下11分、6籃板和3助攻，但全場12投僅4中，罰球還罕見的6罰2中，不過沃許本斬獲26分、15籃板，桑尼21分、8籃板，曼尼高也繳出15分、12籃板和10助攻的大三元成績單，3名洋將合力撐起一片天。

請繼續往下閱讀...

王柏智把握上場機會

國王前3節結束就領先雙位數，末節依舊沒有鬆手，最多領先33分。全隊僅呂政儒繳白卷，其他人上場都有得分，其中王柏智10分、7籃板最出色，尤其攻守都有精彩演出，獲不少球迷喝采。

王柏智透露，平時訓練就是跟沃許本、桑尼對位，兩人都教他不少東西，他也很努力學以致用，「教練有告訴我，會給我上場機會，很開心能在第4節把我最近的練球成果展現出來。」

以曼尼高為首的板凳軍團攻下58分，總教練萊恩對替補球員表現讚譽有加，「這場沒人上場超過30分鐘，但每個人上去都有貢獻，讓我的調度變得更輕鬆。」

戰神在客場潰不成軍，繼開季5連敗後又一次慘遭5連敗，戰績11勝14敗僅領先第6名的桃園雲豹0.5場勝差。戰神3名洋將麥卡倫、莫爾曼、艾力克合拿33分，和國王3洋將的貢獻度相去甚遠，在4月3日登錄大限前有可能再換人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法