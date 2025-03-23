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PLG》李家慷豪取32分 猿例行賽奪魁

2025/03/23 05:30

領航猿盧峻翔（右）行程滿檔仍穩定輸出，先發34分鐘貢獻23分。（記者陳逸寬攝）領航猿盧峻翔（右）行程滿檔仍穩定輸出，先發34分鐘貢獻23分。（記者陳逸寬攝）

總冠軍戰門票到手

李家慷替補出賽投進6記三分球，進帳32分創生涯新高。 （記者陳逸寬攝）李家慷替補出賽投進6記三分球，進帳32分創生涯新高。 （記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕李家慷昨轟下生涯新高32分、「夜王」盧峻翔也繳出23分，幫助桃園領航猿以117：108擊敗富邦勇士，並以16勝4負的傲人戰績在例行賽封王，總冠軍戰門票提前到手。

領航猿本季除了在PLG、東超出賽，下週還將參與BCL亞洲冠軍聯賽資格賽，雖然三線作戰，戰績仍在聯盟獨走。昨賽前領航猿已點亮魔術數字M1，只要獲勝即可在例行賽封王，並提前打進總冠軍戰，另一張門票由例行賽第2、3名隊伍爭奪。

盧峻翔不打烊 今出征大馬

領航猿一哥盧峻翔前天剛結束亞洲盃資格賽，昨馬不停蹄回到母隊先發上陣，出賽34分鐘拿下23分。領航猿今天將飛往馬來西亞繼續出征明天BCL賽事，盧峻翔說：「這機會我不會放過，不管自己有多疲勞，我會適時去調整，面對接下來的比賽。」

除了盧峻翔穩定發揮，替補上陣的李家慷三分球10投6中，他表示，前陣子狀態不太理想，很感謝大家對他的信任，一直鼓勵他出手。他的進步主帥卡米諾斯看在眼哩，昨還不忘向媒體們拉票，希望大家在年度第六人獎項能投票給他。

李家慷在領航猿雖然有穩定表現，卻始終未能獲得國家隊青睞，他坦言，一直很想證明自己，能進入國家隊的都是精英，他相信教練團的選擇，也會繼續努力。

勇士方面，陳又瑋三分球12投5中，攻下全隊最高19分，洪楷傑17分。勇士教練吳永仁認為，這場落敗教練團要負起最大責任，球員都已盡全力，雖然成功壓制對手兩分球命中率，卻沒料到對方三分球命中率能高達45%，球隊防守策略有待修正。

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