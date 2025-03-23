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曾俊欣擋道 西西帕斯贏得不輕鬆

2025/03/23 05:30

曾俊欣（左）歷經三盤大戰落敗，賽後向西西帕斯致意。（法新社）曾俊欣（左）歷經三盤大戰落敗，賽後向西西帕斯致意。（法新社）

激戰3盤 台灣一哥遭逆轉

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣一哥曾俊欣昨邁阿密網賽男單次輪歷經3盤激戰後，以6：4、5：7、3：6遭希臘第9種子西西帕斯逆轉，雖然在ATP千分等級大師賽64強止步，仍追平職業生涯最佳戰績。

曾俊欣2019年獲得外卡首度在邁阿密會內賽亮相，但未能贏球；暌違6年重返佛州硬石體育場，他先在會外賽2連勝晉級會內賽，首輪更以直落二扳倒義大利好手貝魯奇，成為盧彥勳之後台灣第二位在這項大賽男單開胡的球員。

儘管力戰惜敗名將西西帕斯，首盤強壓勁敵的精彩演出，仍讓曾俊欣收穫滿滿，對於更拿手的歐洲紅土賽季也增添信心，「人生中硬地打最好的一場，幾乎把所有能做的，都發揮到極限，第2盤率先破發差點以為要贏了，沒把握住比較可惜。希望汲取與世界排名前十高手抗衡的寶貴經驗，讓自己持續進步。」

世界排名115的曾俊欣，面對前10的西西帕斯毫無懼色，第7局把握對方雙發失誤突破先馳得盤。次盤雙方互破後僵持不下，曾俊欣第12局失守，讓強敵扳回一城。決勝盤曾俊欣第4局遭破發， 還因左臂不適醫療暫停，自2023年上海以來再度大師賽第2輪止步。

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