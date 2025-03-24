兄弟「蛋蛋的哀傷」 連2場被完封

兄弟昨以0：6輸給悍將，連2場在大巨蛋遭完封，連18局未得分打破隊史熱身賽的最長紀錄，戰績墊底。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟昨以0：6輸富邦悍將，連2場在台北大巨蛋遭完封，連續18局未得分打破隊史熱身賽的最長紀錄，穩居爐主，總教練平野惠一坦言不只是打擊，投、打、守都是課題，「所以才說一定要變更強，因為對方一定也是很努力。」

悍將新洋投力亞士，昨對兄弟投5局僅被敲4安，無失分，有機會成為開季首戰先發。（記者陳志曲攝）

季前大巨蛋得分荒 慘墊底

申皓瑋繳4支3猛打賞，熱身賽狂敲12支安打。 （記者陳志曲攝）

去年最熟悉大巨蛋的中信兄弟，今年季前在大巨蛋遇上得分荒，不僅對日本火腿的交流賽9局掛蛋，前2天在公辦熱身賽連續被樂天桃猿、富邦悍將完封，等於今年在大巨蛋已連續27局無得分，如何破「蛋」已是29日於大巨蛋開幕戰對上統一獅的一大課題。

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熱身賽階段，選手有想嘗試的東西。平野惠一認為面對好的投手，打者要如何上壘、串聯得分固然是課題，「但現在這個時期，還是要把之前努力練的東西表現出來。」意即一旦進行正式的賽季，選手想要嘗試新東西會越來越困難。

熱身賽連18局未得分

破隊史最長紀錄

中信原於2009年連續16局未得分的隊史紀錄昨役打破了，明天回洲際出戰台鋼雄鷹，須避免聯盟史無前例的「連3場被完封」，過去聯盟單季熱身賽最長連續局數未得分是2007年興農牛，合計26局。

富邦新洋投力亞士絕好調，昨對中信投5局僅被敲4安，無失分，成為30日富邦首戰先發的強力候選。對此，總教練陳金鋒則說都有可能，教練團還會再評估。

平野：投打守都是課題

今年邁向職棒生涯第9年的申皓瑋，繳出4支3的猛打賞，熱身賽狂敲12支安打，全聯盟僅次於樂天桃猿陳晨威的13安，扮演串聯四番張育成的「攻勢發動機」，連鋒總都看出他的成長。

陳金鋒表示，申皓瑋的心態慢慢長大，知道怎麼準備、設下目標，「他累積很多失敗的經驗，慢慢知道如何變成一位好選手，他也正朝向這目標邁進，希望季賽可以保持好狀況。」

中職連續2年在大巨蛋各舉辦2場熱身賽，全部都有中信參與，雖然未能超越去年的3萬6228人，今年2戰仍有3萬4519人進場。

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