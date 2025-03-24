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蔣少宏2分追平轟 味全並列第一

2025/03/24 05:30

前幾場表現不佳的張政禹，昨役回神貢獻3分打點。 （記者陳逸寬攝）前幾場表現不佳的張政禹，昨役回神貢獻3分打點。 （記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍蔣少宏轟出追平比數的2分砲，張政禹打下包括勝利打點的3分，以9：3逆轉擊敗樂天桃猿。味全公辦熱身賽戰績5勝3敗，繼續和台鋼雄鷹並列第1。

蔣少宏5局下敲出追平2分砲，助味全逆轉桃猿，熱身賽戰績和台鋼並列第一。（記者陳逸寬攝）蔣少宏5局下敲出追平2分砲，助味全逆轉桃猿，熱身賽戰績和台鋼並列第一。（記者陳逸寬攝）

張政禹第5局四壞球上壘後，蔣少宏開轟將比數追平為3：3，第6局輪到張政禹的棒子發威，在2出局二、三壘有人時，打出二壘打清空壘包，第8局再打出1分打點二壘打，全場3打數2安打，並跑回2分。

張政禹甦醒 3支2、3打點

昨天之前張政禹公辦熱身賽打擊率只有0.214，他表示，前幾場好像突然不會打球，被三振很多，感謝教練幫他調整，可以打到球就有機會，希望在助功等各方面都有貢獻。

曹祐齊4.1局失3分

開季先發仍有份

味全先發投手曹祐齊前4局只被林子偉擊出1支安打，也是樂天唯一的上壘，但第5局遭遇亂流，被率先上場的林泓育安打再投出四壞球，被馬傑森敲出三壘打失2分而退場。

味全總教練葉君璋表示，雖然曹祐齊第5局出了一些狀況，但是整體的投球狀況很不錯，原本考慮讓曹祐齊多一些時間調整，不過，他現在的球也不好打，有機會開季就進入先發輪值。

味全龍新洋投鑀龍（原富邦悍將藍力）昨天公辦熱身賽初登板，中繼1局無失分，被擊出1支安打，投出1次三振。葉君璋表示，鑀龍之前在自辦熱身賽投過2次，昨天是最好的1場，顯然已經進入狀況，由於徐若熙還有傷勢疑慮，鑀龍開季會先定位在先發，等徐若熙回來，再討論鑀龍擺在那裡對球隊最有幫助。

鑀龍去年在富邦出賽9場都是先發，戰績4勝3敗，防禦率2.21。鑀龍表示，很興奮可以回到台灣，感謝味全給他機會，先發、後援都有過經驗，不論球隊給他什麼任務，都會全力去完成。

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