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雄鷹17安屠獅 熱身賽踞霸位

2025/03/24 05:30

台鋼先發洋投後勁，用57球投5局無失分，助隊打敗統一，戰績5勝3敗勝率仍居首位。（台鋼雄鷹提供）台鋼先發洋投後勁，用57球投5局無失分，助隊打敗統一，戰績5勝3敗勝率仍居首位。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕台鋼雄鷹昨擊出17支安打，僅次於樂天桃猿19日在嘉義市的18支，是今年公辦熱身賽單隊單場次多，有6名打者至少擊出2安，靠5局上猛攻8人次灌進4分奠定勝基，配合後勁5局無失分的好投，在台南以7：3擊敗統一獅拿下2連勝，戰績5勝3敗勝率仍居首位。

台鋼全隊敲17安擊退統一，其中紀慶然演出3支3猛打賞。 （台鋼雄鷹提供）台鋼全隊敲17安擊退統一，其中紀慶然演出3支3猛打賞。 （台鋼雄鷹提供）

收2連勝 後勁5局無失分

兩隊前4局都沒得分，台鋼5局上重啟攻勢，先靠開局連續5支安打搶下2分，再靠張肇元高飛犧牲打、曾昱磬安打追加2分，6局上靠紀慶然、郭永維相繼安打把領先擴大到5分。全隊擊出17支安打，林家鋐、紀慶然都演出猛打賞，王博玄、張肇元、曾昱磬、郭永維都擊出2安。

台鋼由後勁先發，靠守備幫忙度過1局上的亂流後，一度讓統一10上10下，用57球投5局無失分，內容優於16日對味全龍用72球投4局失3分。統一由布雷克先發，前3局只被擊出1支安打，5局上開局連續被打3支安打後退場，首次在公辦熱身賽登板用75球投4局、被打6支安打失3分。

林家鋐、紀慶然猛打賞

台鋼前年加入中職，公辦熱身賽首勝在9連敗後才開張，去年展開第1個一軍球季，公辦熱身賽雖以4連敗作收，戰績3勝1和6敗優於樂天桃猿2勝8敗，今年打完8場勝率0.625是各隊最佳，還各有1次3連勝、2連勝。

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