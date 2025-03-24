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引退考取吊車證照 呂偉晟神奇歸隊

2025/03/24 05:30

去年因腰傷申請任意引退的呂偉晟，對於能重返球場直呼神奇，也特別感謝味全給他機會。（記者陳逸寬攝）去年因腰傷申請任意引退的呂偉晟，對於能重返球場直呼神奇，也特別感謝味全給他機會。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍投手呂偉晟因為長期腰傷困擾，去年6月申請任意引退，但季後回到球隊接受測試，日前已確定簽回。呂偉晟對於能夠重返球場直呼神奇，也特別感謝球隊給他機會。

因傷離開球場

今年重回味全

在味全重回中職第1個一軍球季的2021年，呂偉晟出賽43場，拿下2勝2救援16中繼，之後受到腰傷影響，出賽逐年減少，去年只在一軍出賽3場，6月23日的最後一戰，對統一獅只投1人次，投出四壞球，呂偉晟隨後申請任意引退。

任意引退是指球員在合約有效期間，自行申請解除球員合約，如果要回復球員身分，必須由原球團向聯盟提出復籍申請，但是任意引退的同一年度或公告起60日內，不得申請復籍。除了呂偉晟，前年任意引退的統一獅李丞齡，也在今年2月申請復籍通過。

呂偉晟離開球隊後考取吊車證照，原本打算就此以此維生。呂偉晟表示，原本醫師告訴他，他的腰椎傷勢不會好了，沒想到後來1次回診中，醫生說他的傷好了，當時他嚇一大跳，還問醫生確定嗎？經過進一步的精密檢查，確定真的好了，讓他興起再挑戰1次的想法，畢竟棒球是他從小的最愛，因此在秋訓中回到味全接受測試。

熱身賽出賽3場奪2救援

而從秋訓到春訓，呂偉晟調整的很順利，3月中再度和味全簽約，成為合約所屬球員，可以在公辦熱身賽上場，出賽3場拿下兩場救援成功，投3.1局被擊出2支安打失1分，投出5次三振。

呂偉晟表示，今年第1次站上投手丘時，感覺熟悉又陌生，也有滿滿的感動，目前整體狀況大概恢復7、8成，但有時投得太用力，動作會跑掉，穩定投球機制是最大課題，雖然想拚開幕一軍，先把總教練葉君璋給的功課好好完成。

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