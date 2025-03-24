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中職6隊開季首戰先發 恐清一色洋流

2025/03/24 05:30

兄弟本土王牌鄭浩均術後復出，預計5月才能上一軍。（資料照）兄弟本土王牌鄭浩均術後復出，預計5月才能上一軍。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕距離中職開幕戰和各隊首戰剩不到1週，有別於去年有3隊推派本土投手扛下第1戰先發，今年因古林睿煬旅日、徐若熙趕不上開季，6隊都推派洋投扛首戰先發的機率不小，衛冕的中信兄弟連土投輪值的雛形都還看不見。

中職去年首戰有統一獅古林睿煬、味全龍徐若熙和台鋼雄鷹江承諺扛下先發，今年熱身賽表現最佳先發土投是世界12強國手黃子鵬，2場防禦率2.00，但隊友魔神樂、威能帝都繳出防禦率0的王牌成績單，除非樂天特別安排「老虎」投主場，不然洋投打頭陣機率不小。

兄弟先發土投還沒譜

富邦悍將新洋投力亞士昨對衛冕軍中信兄弟繳出5局無失分好投，熱身賽防禦率僅0.90，很有機會擔綱30日首戰先發，富邦總教練陳金鋒也明言，洋投先發機率不小。過去富邦只有2017年首戰由土投黃亦志先發，今年將連續8年洋投扛開季首戰。

中信本土王牌鄭浩均剛從韌帶置換手術復出，預定5月才能上一軍，迫使中信成為6隊唯一尚未在熱身賽推派先發土投的球隊，如果勝騎士、羅戈要吃下本週剩餘2場，兄弟隊史將會繼2007年以來又出現熱身賽全洋投先發。中信總教練平野惠一坦言，還看不見明顯的先發土投候選。

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