台灣大「超能戰隊 勇闖未來」主題週 唐嘉鴻開球秀完美後空翻

台灣大總經理林之晨（左2）連2日出席，與新加入台灣大運動家族的體操選手「世界貓王」唐嘉鴻（右2）共同開球。（台灣大提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣大哥大與台北富邦勇士舉辦「超能戰隊勇闖未來」主題週，吸引逾1.2萬名球迷為勇士應援，台灣大總經理林之晨連兩日出席，昨與新加入台灣大運動家族的體操選手「世界貓王」唐嘉鴻共同開球，首次在籃球場開球的唐嘉鴻特地秀出「完美後空翻」。

吸引逾1.2萬人為勇士應援

活動開場前，唐嘉鴻前往闖關遊戲展區體驗MyMoji，製作自己的3D數位分身，以及LINE貼圖，並打趣分享「我的3D 數位分身可以盡情『直體貓跳』元宇宙！」

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開球儀式前，由LUXY BOYZ與高達260公分巨型機器人帶來結合科技與藝術的精彩表演，集結雷射光影、投影技術和震撼音樂，帶來視覺及聽覺的雙重享受，職籃賽事充滿科技未來感，引爆球迷熱血沸騰。

林之晨表示，唐嘉鴻因精湛「直體貓跳」動作，被譽為「亞洲貓王」，即使2023年左腳阿基里斯腱嚴重斷裂，憑藉驚人毅力半年內重返賽場，2024年巴黎奧運更展現招牌「貓跳540度」，完美落地在體操男子單槓奪得銅牌，從「亞洲貓王」晉升為「世界貓王」，展現出「Open Possible 能所不能」精神和不斷突破自我的態度。

今年唐嘉鴻加入「台灣大運動家族」，家族橫跨9大運動領域，共24位頂尖選手，其中13位選手勇闖巴黎奧運，為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，並取得1金3銅佳績，他期待唐嘉鴻憑藉其超人意志，持續飛躍世界舞台。

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球迷運用AI 發掘超能力

台灣大邀請球迷運用AI工具，發掘自己的「超能力」，成為「超能戰隊」一員。3月22日至26日期間，至台灣大哥大臉書粉絲專頁參與「台灣大哥大 能所不能籃球夢」社群活動，透過AI繪圖生成自己的「能所不能」籃球夢概念圖，並於貼文留言處標記一位好友、分享創意，即有機會抽中momo幣2000元及限量富邦勇士帆布袋。

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