晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣大「超能戰隊 勇闖未來」主題週 唐嘉鴻開球秀完美後空翻

2025/03/24 05:30

台灣大總經理林之晨（左2）連2日出席，與新加入台灣大運動家族的體操選手「世界貓王」唐嘉鴻（右2）共同開球。（台灣大提供）台灣大總經理林之晨（左2）連2日出席，與新加入台灣大運動家族的體操選手「世界貓王」唐嘉鴻（右2）共同開球。（台灣大提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣大哥大與台北富邦勇士舉辦「超能戰隊勇闖未來」主題週，吸引逾1.2萬名球迷為勇士應援，台灣大總經理林之晨連兩日出席，昨與新加入台灣大運動家族的體操選手「世界貓王」唐嘉鴻共同開球，首次在籃球場開球的唐嘉鴻特地秀出「完美後空翻」。

吸引逾1.2萬人為勇士應援

活動開場前，唐嘉鴻前往闖關遊戲展區體驗MyMoji，製作自己的3D數位分身，以及LINE貼圖，並打趣分享「我的3D 數位分身可以盡情『直體貓跳』元宇宙！」

開球儀式前，由LUXY BOYZ與高達260公分巨型機器人帶來結合科技與藝術的精彩表演，集結雷射光影、投影技術和震撼音樂，帶來視覺及聽覺的雙重享受，職籃賽事充滿科技未來感，引爆球迷熱血沸騰。

林之晨表示，唐嘉鴻因精湛「直體貓跳」動作，被譽為「亞洲貓王」，即使2023年左腳阿基里斯腱嚴重斷裂，憑藉驚人毅力半年內重返賽場，2024年巴黎奧運更展現招牌「貓跳540度」，完美落地在體操男子單槓奪得銅牌，從「亞洲貓王」晉升為「世界貓王」，展現出「Open Possible 能所不能」精神和不斷突破自我的態度。

今年唐嘉鴻加入「台灣大運動家族」，家族橫跨9大運動領域，共24位頂尖選手，其中13位選手勇闖巴黎奧運，為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，並取得1金3銅佳績，他期待唐嘉鴻憑藉其超人意志，持續飛躍世界舞台。

球迷運用AI 發掘超能力

台灣大邀請球迷運用AI工具，發掘自己的「超能力」，成為「超能戰隊」一員。3月22日至26日期間，至台灣大哥大臉書粉絲專頁參與「台灣大哥大 能所不能籃球夢」社群活動，透過AI繪圖生成自己的「能所不能」籃球夢概念圖，並於貼文留言處標記一位好友、分享創意，即有機會抽中momo幣2000元及限量富邦勇士帆布袋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中