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湖人紙糊防守 詹皇回歸無用

2025/03/24 05:30

詹姆斯（左）昨復出拿17分，但湖人在下半場防守崩盤不敵公牛，排名下滑至西部第4。（路透）詹姆斯（左）昨復出拿17分，但湖人在下半場防守崩盤不敵公牛，排名下滑至西部第4。（路透）

不敵公牛 跌至西部第4

〔記者吳孟儒／綜合報導〕詹姆斯昨復出拿17分，加上東契奇進帳34分，但湖人在下半場防守崩盤，狂失81分，最終以115：146不敵公牛，吞下2連敗，排名下滑至西部第4。

40歲的詹姆斯因腹股溝傷勢缺席7場，昨歸隊的狀態有待加強，全場出賽31分鐘，16投7中，其中有6分來自勝負底定的第四節，正負值-27是全場最低，他也自知身手不比從前，「雖然還有點生疏，但很高興能回到球場，現在湖人只剩12場比賽，每場都很關鍵，我們得重整旗鼓。」

失分146分 寫本季新高

八村壘也揮別膝傷重回球場，湖人以完全體應戰，但防守卻薄如蟬翼，全場失分146分不但寫下本季新高，同時追平隊史1984年在主場正規4節的最多失分紀錄，讓主帥瑞迪克都說重話：「這可能是我們一整年防守最糟的一戰。」

公牛此戰投籃命中率高達58.3％，三分球準星46.3％，C.懷特轟下36分，布澤利斯拿31分，吉迪繳出15分、17助攻、10籃板、8抄截的全能數據，而湖人本季已多次因防守無力爆冷輸球，包括此前敗給陣容殘缺的七六人，還有爵士、黃蜂，都是勝率低於5成的球隊。

湖人吞敗後敲響警鐘，目前僅領先西部第5的灰熊0.5場，接下來又是連4戰客場，最後還要跟火箭、雷霆、灰熊、勇士等強隊交手，想爭取季後賽首輪主場優勢硬仗連連。

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