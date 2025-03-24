PGA》俞俊安獵鷹秀 續拚美巡第2冠

俞俊安昨在PGA威士伯錦標賽第3回合再度上演獵鷹秀，僅落後領先者2桿，有機會爭取美巡生涯第2冠。（法新社）

並列第5 僅落後2桿

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅美好手俞俊安昨在PGA威士伯錦標賽第3回合再度上演獵鷹秀，揮出68桿，以總桿208桿並列第5，僅落後領先者2桿，有機會爭取美巡生涯第2冠。俞俊安和潘政琮這週在總獎金870萬美元（約2.8億台幣）的比賽同場競桿，兩人皆順利晉級週末決賽。

俞俊安在首輪繳出72桿，第2回合抓下老鷹以68桿繳卡。昨他延續手感，par5的第11洞雖在第2桿打下沙坑，但下一桿他不只順利救起，還成功獵下老鷹，另外又賺進3鳥，可惜吞下1次雙柏忌，未能再把桿數往下修。

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26歲的俞俊安上季在桑德森農場錦標賽奪下美巡生涯首冠，不包含這週賽事，他在這季已出賽8場有5場晉級，對於最後一輪有望爭奪本季首冠，他強調，會全力以赴。潘政琮在前兩回合都揮出71桿，這回合狀態不理想，抓下2鳥，吞了6柏忌，最終以75桿繳卡，以總桿217桿，暫時並列第68。

領先集團方面，哥倫比亞好手艾查瓦里拉昨進帳5小鳥，沒有柏忌，以66桿作收，和美國好手布里吉曼、挪威選手霍夫蘭以總桿206桿並列第1。

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