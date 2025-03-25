晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獅洋投火球男來了 林安可迎新開轟禮

2025/03/25 05:30

統一新洋投衛蘭德昨首亮相，飆150公里火球，先發2局無失分，助隊擊敗台鋼。（記者廖耀東攝）統一新洋投衛蘭德昨首亮相，飆150公里火球，先發2局無失分，助隊擊敗台鋼。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／嘉義報導〕統一獅新洋投衛蘭德首次亮相就飆出150公里的火球，先發2局雖挨3支安打卻沒失分，很有機會進入開季名單，統一在林安可擊出公辦熱身賽個人第2轟的帶動下，打完5局就攻下4分奠定勝基，以6：1擊敗台鋼雄鷹，最近4場拿下3勝。

林安可擊出公辦熱身賽個人第2轟。（記者廖耀東攝）林安可擊出公辦熱身賽個人第2轟。（記者廖耀東攝）

衛蘭德飆150KM

2局無失分

衛蘭德用35球投完設定的2局，投出3次三振無四死球，直球均速約148公里，他表示，到新環境首場比賽很重要，很高興能順利完成，因打過日職與韓職，覺得亞洲打者的球棒控制能力很出色，即便球數落後也能擊出長打，投手一旦失投或球數落後就會付出代價。

有機會直升開季名單

總教練林岳平指出，球團從5年前就開始觀察衛蘭德，每年都在球隊物色的洋投名單內，2020年他接任總教練後觀看的第1位洋將影片，就是2019年效力韓職起亞虎的衛蘭德，當時衛蘭德有意重回美職體系，沒有接受球團開出的合約。衛蘭德對此笑說：「我有印象，不論如何，現在我來了！」

林岳平認為，衛蘭德在美國已在模擬比賽投到3局，這場的內容與他在影片中、牛棚練投展現的能力差不多，來到新聯盟第1場比賽被打安打是好事，讓他可以藉此熟悉台灣的打者，後續課題是拉長球數與局數，教練團會思考如何安排，如果整體評估比蒙德茲、飛力獅好，不排除開季就直接登錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中