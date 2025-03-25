獅洋投火球男來了 林安可迎新開轟禮

統一新洋投衛蘭德昨首亮相，飆150公里火球，先發2局無失分，助隊擊敗台鋼。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／嘉義報導〕統一獅新洋投衛蘭德首次亮相就飆出150公里的火球，先發2局雖挨3支安打卻沒失分，很有機會進入開季名單，統一在林安可擊出公辦熱身賽個人第2轟的帶動下，打完5局就攻下4分奠定勝基，以6：1擊敗台鋼雄鷹，最近4場拿下3勝。

林安可擊出公辦熱身賽個人第2轟。（記者廖耀東攝）

衛蘭德飆150KM

2局無失分

衛蘭德用35球投完設定的2局，投出3次三振無四死球，直球均速約148公里，他表示，到新環境首場比賽很重要，很高興能順利完成，因打過日職與韓職，覺得亞洲打者的球棒控制能力很出色，即便球數落後也能擊出長打，投手一旦失投或球數落後就會付出代價。

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有機會直升開季名單

總教練林岳平指出，球團從5年前就開始觀察衛蘭德，每年都在球隊物色的洋投名單內，2020年他接任總教練後觀看的第1位洋將影片，就是2019年效力韓職起亞虎的衛蘭德，當時衛蘭德有意重回美職體系，沒有接受球團開出的合約。衛蘭德對此笑說：「我有印象，不論如何，現在我來了！」

林岳平認為，衛蘭德在美國已在模擬比賽投到3局，這場的內容與他在影片中、牛棚練投展現的能力差不多，來到新聯盟第1場比賽被打安打是好事，讓他可以藉此熟悉台灣的打者，後續課題是拉長球數與局數，教練團會思考如何安排，如果整體評估比蒙德茲、飛力獅好，不排除開季就直接登錄。

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